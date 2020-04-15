ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БРСМ организует серию модных фотосетов онлайн

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

БРСМ организует серию модных фотосетов онлайн

Белорусский республиканский союз молодежи использует для дальнейшей реализации проекта «I БРСМ I онлайн» современные технологии и организует для своих активистов модные фотосеты «StayAtHome», сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

«Фотосессия — продолжение нашего проекта для школьников и молодежи «I БРСМ I онлайн», который мы запустили 5 апреля на центральных площадках БРСМ в Stories и ленте социальных сетей Instagram и «ВКонтакте». Название для модных сетов выбрали не случайно. #StayAtHome — один из самых популярных у молодежи в соцсетях. Примечательно, что фотосессии будут проходить в творческой атмосфере, но в режиме онлайн и без прямого взаимодействия модели с фотографом — с помощью интернета, специального приложения, а также мобильного телефона и ноутбука определенной марки», — рассказала Кристина Кечко.

По ее словам, моделями для фотосетов выступят 18 активистов союза молодежи — победители республиканских проектов и конкурсов БРСМ, волонтеры движения «Доброе сердце», участники движения молодежных отрядов охраны правопорядка, бойцы студенческих отрядов. «Творческие портфолио в сопровождении краткой истории об участнике фотосессии и его пути в БРСМ будут опубликованы на наших площадках в соцсетях. С первым можно ознакомиться уже сегодня. Хорошим дополнением к каждому посту станут полезные лайфхаки от ребят, чем можно занять себя дома во время самоизоляции и ограничения посещения массовых мероприятий. Кроме того, мы поделимся с подписчиками опытом — проведем мастер-класс по организации фотосессий своих друзей в домашних условиях», — отметила координатор проекта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский республиканский союз молодежи использует для дальнейшей реализации проекта "I БРСМ I онлайн" современные технологии и организует для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните чемпионат мира-98 или собирали наклейки Panini? Тогда вы легко пройдете наш тест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика