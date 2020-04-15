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Женщина переходила дорогу на красный и попала под колёса самосвала на Кижеватова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Кижеватова женщина попала под колеса самосвала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель грузовика начал движение на зеленый сигнал светофора, а вот пешеход решила перебежать на красный. И оказалась для водителя вне зоны видимости. Пострадавшую доставили в больницу.
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Новости Беларуси. На Кижеватова женщина попала под колеса самосвала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель грузовика начал движение на...
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