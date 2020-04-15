Женщина переходила дорогу на красный и попала под колёса самосвала на Кижеватова

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Кижеватова женщина попала под колеса самосвала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель грузовика начал движение на зеленый сигнал светофора, а вот пешеход решила перебежать на красный. И оказалась для водителя вне зоны видимости. Пострадавшую доставили в больницу.







