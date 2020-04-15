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Жители нескольких районов Минска остались без отопления и горячей воды из-за неполадок на ТЭЦ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 апреля с 10 утра жители Заводского, Партизанского и Первомайского районов лишились отопления и горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оказалось, на столичной ТЭЦ-3 вышло из строя технологическое оборудование. Уже к обеду энергетики устранили проблему. Отопление и горячая вода вернулись в квартиры минчан к 17 часам.
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Новости Беларуси. 15 апреля с 10 утра жители Заводского, Партизанского и Первомайского районов лишились отопления и горячей воды, сообщили в программе «Столичные...
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