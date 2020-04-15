Жители нескольких районов Минска остались без отопления и горячей воды из-за неполадок на ТЭЦ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 апреля с 10 утра жители Заводского, Партизанского и Первомайского районов лишились отопления и горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оказалось, на столичной ТЭЦ-3 вышло из строя технологическое оборудование. Уже к обеду энергетики устранили проблему. Отопление и горячая вода вернулись в квартиры минчан к 17 часам.



