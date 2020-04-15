Источник материала: ОНТ

Особое внимание сейчас пожилым людям. Именно они в зоне наибольшего риска. Сегодня представители масс-медиа объединились, чтобы навестить своих заслуженных коллег.

Александра Вьюнова, Евграф Прокопьев, Василий Дрозд, Борис Долготович – в профессии многие ветераны журналистики больше полувека. В поисках той самой темы объехали весь мир, а кто-то еще в юности рисковал жизнью в местах боевых действий, чтобы сообщить о происходящем на фронте. И пусть ситуация за окном нестабильна, спасает, признаются, любая работа.

Только в Минске и области таких влюбленных в профессию около трёхсот. Помочь не столько словом, сколько делом, в Белорусском союзе журналистов обещают каждому.

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