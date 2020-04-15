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Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

15.04.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кураторами воспитанников спортивных школ станут четыре ведущих футбольных клуба Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Сейчас в Минской области около 4000 подростков занимаются футболом. Из них только 1700 находятся под кураторством клубов высшей лиги. Чтобы увеличить число воспитанников, которые смогут попасть в ведущие команды, спортивные школы будут сотрудничать с тренерами БАТЭ, «Шахтера», «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа».

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
У нас состоялась рабочая встреча с руководителями клубов. Мы сегодня поставили задачу (по поручению губернатора) выработать некую «дорожную спортивную карту», где каждый спортсмен с каждой спортивной школы, занимающийся футболом, в той или иной степени будет принадлежать по неким правам клубу. Считаю это абсолютно правильным. Сегодня клуб заинтересован в подготовке спортивного резерва. В то же время спортивные школы имеют абсолютно другую мотивацию по подготовке спортсмена, когда есть некий патронаж со стороны клуба.

Тренеров закрепят за районами. Они будут посещать местные турниры и следить за динамикой подготовки футболистов.

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ

Люди в материале: Евгений Булойчик

 
 
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Новости Беларуси. Кураторами воспитанников спортивных школ станут четыре ведущих футбольных клуба Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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