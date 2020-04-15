|
Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кураторами воспитанников спортивных школ станут четыре ведущих футбольных клуба Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас в Минской области около 4000 подростков занимаются футболом. Из них только 1700 находятся под кураторством клубов высшей лиги. Чтобы увеличить число воспитанников, которые смогут попасть в ведущие команды, спортивные школы будут сотрудничать с тренерами БАТЭ, «Шахтера», «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа».
Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Тренеров закрепят за районами. Они будут посещать местные турниры и следить за динамикой подготовки футболистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для подготовки резерва. Четыре ведущих футбольных клуба Минской области будут курировать воспитанников спортивных школ
Новости Беларуси. Кураторами воспитанников спортивных школ станут четыре ведущих футбольных клуба Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)