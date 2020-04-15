Беларусь просит взаймы 140 миллионов евро у Всемирного банка и ЕИБ для борьбы с COVID-19

Источник материала: Ежедневник

Беларусь рассчитывает на займы от Всемирного банка (90 млн евро) и Европейского инвестиционного банка (50 млн евро) для борьбы с COVID-19.

Эти средства пойдут на закупку медпрепаратов, товаров и оборудования, в том числе респираторов, масок, защитных костюмов и очков, тест-систем, аппаратов УЗИ, ИВЛ, кислородных концентраторов, реанимобилей для организаций здравоохранения.

«Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро», – отметили в пресс-службе Минфина.

С ЕИБ проведены консультации о выделении займа на нужды здравоохранения в сумме 50 млн евро. Банку направлен запрос о финансировании с перечнем товаров, предполагаемых к закупке. "В настоящий момент мы ожидаем решения кредитного комитета ЕИБ", - пояснили БелТА в Минфине.