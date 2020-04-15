Промозглая погода и порывистый ветер: прогноз погоды на 16 апреля

Источник материала: ОНТ

Весна – в экваторе, но форсировать события пока не собирается. Ненастная погода затянется по меньшей мере до конца недели.

Завтра, 16 апреля, Беларусь окажется во власти обширного циклона с центром над Финским заливом. Связанная с ним серия активных атмосферных фронтов с Балтийского моря отметится ненастьем. Нас ждет промозглая погода и порывистый ветер.

В четверг – облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной половине, днем на большей части территории страны – дожди. Больше всего осадков выпадет в северной части. Ветер западный умеренный, днём – порывистый. Влажность до 80%. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.

Температура воздуха к восьми утра понизится и составит от +3°С по северо-востоку до +6°С в западных областях. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 6-8 градусов прохладнее. Одевайтесь теплее.

В середине дня воздух немного прогреется – столбики термометров будут на отметках от +6°С по северу до +15°С по югу страны.

К вечеру температура вновь понизится, но останется положительной от +5°С по северо-востоку до +12°С тепла по юго-западу.

До конца рабочей недели сохранится влияние холодных и неустойчивых воздушных масс с северных широт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части страны пройдет кратковременный дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром по северу на отдельных участках дорог гололедица. Сохранится северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха ночью от -3°С по северу до +4°С по югу, в середине дня +6°С…+13°С. Прохладно будет и в выходные.

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