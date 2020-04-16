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«Белавиа» частично возобновит полеты в Италию

16.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Авиакомпания «Белавиа» частично возобновит полеты в Италию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

«Белавиа» частично возобновит полеты в Италию

«Белавиа» выполнит рейсы 17, 24 апреля и 1 мая по маршруту Минск — Рим — Минск. Вылет из Минска в 9.45, прибытие в Рим в 11.40 (по местному времени). Вылет из Рима в 12.40, прибытие в Минск в 16.35 (по местному времени).

По направлению Минск — Милан — Минск рейс будет организован 2 мая. Вылет из Минска в 10.15, прибытие в Милан в 12.00 (по местному времени). Вылет из Милана в 12.50, прибытие в Минск в 16.30 (по местному времени).

Количество рейсов в мае сокращено. Следите за информацией на сайте авиаперевозчика.

Билеты можно купить на сайте «Белавиа», в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" частично возобновит полеты в Италию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика. "Белавиа" выполнит рейсы 17, 24 апреля и...
 
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