Белорусские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование Филиппа Шаврова





Об этом сообщается в Телеграм-канале центра.





Так, правозащитники проанализировали дело Шаврова и пришли к выводу, что оснований для уголовного преследования активиста нет.





В «Весне» подчеркивают, что действия активиста носили исключительно мирный характер и имели мотивом выражение мнения, которое подпадает под защиту Международного Пакта о гражданских и политических правах.





«Действия Шаврова в совокупности с целями и мотивом их совершения под определение хулиганства не подпадают», - указывается в сообщении.





В частности, правозащитники требуют прекращения уголовного преследования Шаврова по статье 339 УК с отменой меры пресечения и освобождения его из-под стражи.