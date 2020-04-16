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Белорусские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование Филиппа Шаврова
Источник материала: Партизан
Правозащитный центр
Об этом сообщается в Телеграм-канале центра.
Так, правозащитники проанализировали дело Шаврова и пришли к выводу, что оснований для уголовного преследования активиста нет.
В «Весне» подчеркивают, что действия активиста носили исключительно мирный характер и имели мотивом выражение мнения, которое подпадает под защиту Международного Пакта о гражданских и политических правах.
«Действия Шаврова в совокупности с целями и мотивом их совершения под определение хулиганства не подпадают», - указывается в сообщении.
В частности, правозащитники требуют прекращения уголовного преследования Шаврова по статье 339 УК с отменой меры пресечения и освобождения его из-под стражи.
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Правозащитный центр «Весна» требует освободить из-под стражи активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова, который был задержан после того, как покрасил руки...
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