Внедорожник Haval H5 тульской сборки: двигатели и комплектации

Источник материала: Tut.by

Haval готовится вывести на российский рынок внедорожник H5, выпуск которого развернут на заводе компании в Тульской области.





Вслед за «паркетниками» F7 и F7x и внедорожником H9 это уже четвертая модель, поставленная на конвейер тульского предприятия. На деле же Haval H5 машина не новая — в Китае она уже снята с производства, а первоначально и вовсе была известна как Great Wall Hover H5. В 2015 году компания Great Wall провела ребрендинг, переведя H5 (наряду с остальными внедорожниками и кроссоверами) в гамму своего дочернего бренда Haval.





Как бы там ни было, теперь выпускаемый в России «новый старый Haval H5» будет предлагаться с двумя вариантами бензиновой турбо-«четверки» объемом 2 л — с отдачей 150 и 177 л.с. (крутящий момент в обоих случаях — 250 Нм). В пару ей полагается 6-ступенчатая «механика», в трансмиссии — полный привод и раздаточная коробка BorgWarner TOD. Дорожный просвет равен 204 мм, а углы въезда и съезда — 24 градуса.





Покупатели смогут выбирать между двумя комплектациями H5. В начальном исполнении Comfort оснащение включает передние подушки безопасности, ESP, климат-контроль, задние датчики парковки, мультимедиа система с 8-дюймовым сенсорным экраном и круиз-контроль.





В топовой комплектации Premium предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях и камера заднего вида с динамической разметкой.





Компания уже предлагает оформить онлайн-предзаказ на H5, но цены будут озвучены ближе к моменту старта продаж, который запланирован на вторую половину апреля.