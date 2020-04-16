ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Внедорожник Haval H5 тульской сборки: двигатели и комплектации

16.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Haval готовится вывести на российский рынок внедорожник H5, выпуск которого развернут на заводе компании в Тульской области.


Вслед за «паркетниками» F7 и F7x и внедорожником H9 это уже четвертая модель, поставленная на конвейер тульского предприятия. На деле же Haval H5 машина не новая — в Китае она уже снята с производства, а первоначально и вовсе была известна как Great Wall Hover H5. В 2015 году компания Great Wall провела ребрендинг, переведя H5 (наряду с остальными внедорожниками и кроссоверами) в гамму своего дочернего бренда Haval.


Как бы там ни было, теперь выпускаемый в России «новый старый Haval H5» будет предлагаться с двумя вариантами бензиновой турбо-«четверки» объемом 2 л — с отдачей 150 и 177 л.с. (крутящий момент в обоих случаях — 250 Нм). В пару ей полагается 6-ступенчатая «механика», в трансмиссии — полный привод и раздаточная коробка BorgWarner TOD. Дорожный просвет равен 204 мм, а углы въезда и съезда — 24 градуса.


Покупатели смогут выбирать между двумя комплектациями H5. В начальном исполнении Comfort оснащение включает передние подушки безопасности, ESP, климат-контроль, задние датчики парковки, мультимедиа система с 8-дюймовым сенсорным экраном и круиз-контроль.


В топовой комплектации Premium предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях и камера заднего вида с динамической разметкой.


Компания уже предлагает оформить онлайн-предзаказ на H5, но цены будут озвучены ближе к моменту старта продаж, который запланирован на вторую половину апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Haval готовится вывести на российский рынок внедорожник H5, выпуск которого развернут на заводе компании в Тульской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самая совершенная версия F-15» совершила первый полет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика