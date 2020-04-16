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«Калинка» и «Купалинка» переориентировались на выпуск медицинских изделий: коллективы работают на пределе
Источник материала: ОНТ
По поручению Президента - политическое руководство страны инспектирует предприятия Минска и Минской области, которые за считанные дни переориентировались на выпуск медицинских изделий. Особый спрос – на маски. Задачу – выпускать до 3 млн штук в сутки, чтобы обеспечить всех - поставил Александр Лукашенко.
Хорошие темпы на солигорских «Калинке» и «Купалинке». В этом убедился госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Начинали предприятия с 2000 масок в день, сегодня счет идет о десятках тысяч. Из цехов они поступают прямо в медучреждения и на прилавки аптек. Обороты будут только наращивать.
Среди передовиков также «Свитанок» – 95 тысяч масок в сутки (это почти в десять раз больше, чем месяц назад). В ассортименте – три вида изделий, а еще и одноразовые комбинезоны для медиков. Задачу нарастить объемы поставили и «Милавице» - поручение от Президента передал вице-премьер Игорь Петришенко. Ресурсы и сырье есть. Сейчас здесь выпускают до 25 тысяч масок в сутки. Готовы помочь и с кадрами, если будет нужно, направят учащихся по специальности «швея». Как предприятия сдают экзамен на переориентацию, посмотрят и в других регионах.
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«Калинка» и «Купалинка» переориентировались на выпуск медицинских изделий: коллективы работают на пределе
По поручению Президента - политическое руководство страны инспектирует предприятия Минска и Минской области, которые за считанные дни переориентировались на...
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