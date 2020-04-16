«Калинка» и «Купалинка» переориентировались на выпуск медицинских изделий: коллективы работают на пределе

Источник материала: ОНТ

По поручению Президента - политическое руководство страны инспектирует предприятия Минска и Минской области, которые за считанные дни переориентировались на выпуск медицинских изделий. Особый спрос – на маски. Задачу – выпускать до 3 млн штук в сутки, чтобы обеспечить всех - поставил Александр Лукашенко.

Хорошие темпы на солигорских «Калинке» и «Купалинке». В этом убедился госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Начинали предприятия с 2000 масок в день, сегодня счет идет о десятках тысяч. Из цехов они поступают прямо в медучреждения и на прилавки аптек. Обороты будут только наращивать.

Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности: «Купалинка» производит 40 тысяч, а два дня назад еще только производили 30 тысяч масок. Из них две трети – маски гигиенические, треть – медицинские. И здесь на «Калинке» то же самое, если два дня назад было 100 тысяч, то сейчас уже – 110. Обещают дать 120. Коллективы работают фактически на пределе, но находят способы, пути, варианты для того, чтобы выпускать как можно больше изделий, которые нужны стране».

Среди передовиков также «Свитанок» – 95 тысяч масок в сутки (это почти в десять раз больше, чем месяц назад). В ассортименте – три вида изделий, а еще и одноразовые комбинезоны для медиков. Задачу нарастить объемы поставили и «Милавице» - поручение от Президента передал вице-премьер Игорь Петришенко. Ресурсы и сырье есть. Сейчас здесь выпускают до 25 тысяч масок в сутки. Готовы помочь и с кадрами, если будет нужно, направят учащихся по специальности «швея». Как предприятия сдают экзамен на переориентацию, посмотрят и в других регионах.

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