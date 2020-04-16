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Крупнейшая строительная компания в Бресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборами

16.04.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупнейшая строительная компания в Бресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборамиБресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборами" class="one-news__figure-img">

Задача каждого - в сложной эпидемиологической ситуации помочь пожилым людям. Без внимания своих пенсионеров не оставляют отраслевые профсоюзы и предприятия.

В Бресте крупнейшая строительная компания решила поддержать ветеранов труда продуктовыми наборами. В них - мясные изделия, сладости, книги. Всего 300 адресов. Отправят посылки и в города, где есть филиалы компании. А чтобы тепло и заботу ощутил каждый, даже специально испекли булочки. Горячую продукцию вместе с посылками доставили домой пенсионерам. 

Сергей Сироч, председатель обкома профсоюзов Белорусского союза работников строительства и промстройматериалов: «Был организован фонд помощи, по состоянию на 1 апреля совместно с первичными профсоюзными организациями –141700. Сегодня акция первичной профсоюзной организации по поддержке ветеранов предприятия».

К марафону подключились и другие отраслевые профсоюзы. Кроме того, пожилым людям оказали материальную помощь на покупку средств индивидуальной защиты.

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Теги: Брест
 
 
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Задача каждого - в сложной эпидемиологической ситуации помочь пожилым людям. Без внимания своих пенсионеров не оставляют отраслевые профсоюзы и предприятия. В...
 
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