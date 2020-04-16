Селена Гомес подала 10-миллионный иск на разработчиков мобильной игры

Источник материала: Tut.by

Американская певица и актриса Селена Гомес подала в суд на разработчиков мобильной игры Clothes Forever — Styling Game.

27-летняя звезда обвиняет разработчиков в нелицензированном использовании ее образа в игре. При этом ее представители утверждают, что создатели игры никогда не обращались за разрешением и не консультировались с ней. Американка хочет получить от создателей Clothes Forever 10 миллионов долларов, сообщает Variety.

Selena Gomez filed a $ 10 million lawsuit against a mobile game company for stealing her likeness https://t.co/dShWjIQ1u4 pic.twitter.com/ZQPYINp5OG — Variety (@Variety) April 15, 2020

Clothes Forever — Styling Game дает возможность геймерам ходить по магазинам и примерять разные наряды вместе со звездами. Игра бесплатна, но в ней есть возможность покупок на суммы до 99,9 долларов.