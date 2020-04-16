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Селена Гомес подала 10-миллионный иск на разработчиков мобильной игры
Источник материала: Tut.by
Американская певица и актриса Селена Гомес
27-летняя звезда обвиняет разработчиков в нелицензированном использовании ее образа в игре. При этом ее представители утверждают, что создатели игры никогда не обращались за разрешением и не консультировались с ней. Американка хочет получить от создателей Clothes Forever 10 миллионов долларов, сообщает Variety.
Clothes Forever — Styling Game дает возможность геймерам ходить по магазинам и примерять разные наряды вместе со звездами. Игра бесплатна, но в ней есть возможность покупок на суммы до 99,9 долларов.
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Звезда обвиняет разработчиков в нелицензированном использовании ее образа.
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