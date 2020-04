Селена Гомес подала 10-миллионный иск на разработчиков мобильной игры

Источник материала: Tut.by

Американская певица и актриса Селена Гомес подала в суд на разработчиков мобильной игры Clothes Forever — Styling Game.

27-летняя звезда обвиняет разработчиков в нелицензированном использовании ее образа в игре. При этом ее представители утверждают, что создатели игры никогда не обращались за разрешением и не консультировались с ней. Американка хочет получить от создателей Clothes Forever 10 миллионов долларов, сообщает Variety.