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Очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся под Горловкой

16.04.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся под Горловкой

Под Горловкой состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Детали обмена согласовали накануне участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине – заседания которой сейчас проходят в формате видеоконференций. Договаривались о формуле «10 на 8». Но стороны доставили вдвое больше людей - Киев предал 18 человек, Донецк – 19. Они будут находиться под двухнедельным наблюдением из-за пандемии. Напомним, первый обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2019. Как показывает нынешняя ситуация - никакие мировые проблемы не мешают выполнению Минских соглашений.  

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Под Горловкой состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом. Детали обмена согласовали накануне участники трёхсторонней контактной группы по...
 
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