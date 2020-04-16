Очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся под Горловкой

Источник материала: ОНТ

Под Горловкой состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Детали обмена согласовали накануне участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине – заседания которой сейчас проходят в формате видеоконференций. Договаривались о формуле «10 на 8». Но стороны доставили вдвое больше людей - Киев предал 18 человек, Донецк – 19. Они будут находиться под двухнедельным наблюдением из-за пандемии. Напомним, первый обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2019. Как показывает нынешняя ситуация - никакие мировые проблемы не мешают выполнению Минских соглашений.

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