«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»: у Бэнкси новый арт-объект о том, как живётся на карантине

Источник материала: KYKY

Британский уличный (анонимный!) художник Бэнкси опубликовал на своей странице в инстаграме свой новый арт. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», – подписал он публикацию.

Художник нарисовал по меньшей мере девять крыс, которые творят беспорядок в ванной комнате. В зеркале также отражается стена, на которой в ряд вычерчены несколько линий, перечеркнутых чертой (обозначение, используемое для того, чтобы отсчитывать дни).

Напомним, Бэнкси широко известен своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за 1,4 миллиона долларов, но только после удара молотка работа самоуничтожилась.

Сейчас, как и все в Великобритании, Бэнкси сидит дома. С 23 марта британцам запретили выходить на улицу, за исключением нескольких случаев: если надо на работу, в магазин, аптеку или к врачу. Кроме того, раз в день разрешается заниматься на улице спортом.