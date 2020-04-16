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«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»: у Бэнкси новый арт-объект о том, как живётся на карантине

16.04.2020 11:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский уличный (анонимный!) художник Бэнкси опубликовал на своей странице в инстаграме свой новый арт. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», – подписал он публикацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Banksy (@banksy)

Художник нарисовал по меньшей мере девять крыс, которые творят беспорядок в ванной комнате. В зеркале также отражается стена, на которой в ряд вычерчены несколько линий, перечеркнутых чертой (обозначение, используемое для того, чтобы отсчитывать дни).

Напомним, Бэнкси широко известен своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за 1,4 миллиона долларов, но только после удара молотка работа самоуничтожилась.

Сейчас, как и все в Великобритании, Бэнкси сидит дома. С 23 марта британцам запретили выходить на улицу, за исключением нескольких случаев: если надо на работу, в магазин, аптеку или к врачу. Кроме того, раз в день разрешается заниматься на улице спортом.

 
 
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Британский уличный (анонимный!) художник Бэнкси опубликовал на своей странице в инстаграме свой новый арт. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», – подписал...
 
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