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Сегодня! Стрим специалистов Министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению

16.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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По итогам стрима специалистов Министерства здравоохранения (14.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ответят на них.

Участники стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

1. Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев.

2. Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило.

3. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Начало трансляции 16 апреля 2020 года, в 13:00.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live

 
 
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По итогам стрима специалистов Министерства здравоохранения (14.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы....
 
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