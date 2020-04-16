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Сегодня! Стрим специалистов Министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
16.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
По итогам стрима специалистов Министерства здравоохранения (14.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ответят на них.
Участники стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»
1. Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев.
2. Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило.
3. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Начало трансляции 16 апреля 2020 года, в 13:00.
Ссылка на трансляцию:
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Сегодня! Стрим специалистов Министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
По итогам стрима специалистов Министерства здравоохранения (14.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы....
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