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«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьники и учителя из круглянских школ решили провести время каникул с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята самостоятельно выбирали ткани, искали образцы и мастерили медицинские маски. И сегодня хенд-мейд средства защиты передали врачам Круглянской районной больницы. Пока ребята отшили 80 масок, но на этом останавливаться не планируют.
Кристина Воропаева, педагог-организатор Круглянской школы № 2:
Инна Турко, главный врач Круглянской центральной районной больницы:
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В подобных благотворительных акциях сейчас участвуют многие белорусы. Помощь в виде масок, средств защиты и горячих обедов для врачей и медсестер – любой отклик для медиков сейчас как никогда важен.
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«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя
Новости Беларуси. Школьники и учителя из круглянских школ решили провести время каникул с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята...
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