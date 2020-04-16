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Вот как домашние питомцы «помогают» работать на удаленке

16.04.2020 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многим из нас сейчас приходится работать на удаленке. Кому-то это нравится, кому-то — неудобно. Но кто точно выиграл от всей этой ситуации — это домашние питомцы. Теперь коты и собаки могут демонстрировать любовь своим хозяевам не только по утрам и вечерам. Правда рабочему процессу это вряд ли помогает. Предлагаем вам актуальную подборку «помощников» и предлагаем прислать своих героев (подробности в конце заметки).





















А что происходит на вашей удаленке? Пришлите нам, пожалуйста, фото и клички ваших «работающих» питомцев на popcorn@tutbymedia.by и мы сделаем их героями следующего материала.

 
 
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