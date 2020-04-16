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ЮНИСЕФ и крупная IT-компания инвестируют по $100 тыс. для борьбы с COVID-19 в Беларуси

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЮНИСЕФ и крупная IT-компания инвестируют по 0 тыс. для борьбы с COVID-19 в Беларуси

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик IT-решений и услуг компания Itransition подписали меморандум о сотрудничестве, в котором принято решение инвестировать в борьбу с вирусом по $100 тыс. от каждой стороны, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Совместный проект направлен на поддержку уязвимых слоев населения — детей, подростков и их семей. План разработан с учетом сложившейся в Беларуси эпидемиологической ситуации и на основе запроса, поступившего от Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Проект будет решать задачи в двух направлениях. Первое — скорейшая закупка необходимых средств защиты. Второе — поддержка непрерывного образования для детей и подростков. Эти усилия станут важным дополнением к основным мерам, принимаемым белорусским правительством, подчеркнули в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Крупная IT-компания присоединилась к этой инициативе для помощи с необходимыми закупками. Техническая экспертиза компании поможет с организацией дистанционного обучения. Таким образом решаются две задачи: оказывается помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и получают поддержку меры по предотвращению распространения эпидемии.

«Корпоративная социальная ответственность бизнеса как никогда значима в условиях гуманитарного кризиса, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. — Важно, чтобы другие компании также проявили свою социальную ответственность».

Сотрудничество ЮНИСЕФ и Itransition прокомментировал и директор ПВТ Всеволод Янчевский, назвав проект отличным примером взаимодействия резидентов Парка высоких технологий и международных организаций во благо Беларуси. «Наше IT-сообщество с первых дней очень энергично помогает белорусской медицине. Десятки резидентов парка — от самых крупных до малых компаний — уже оказали материальную и финансовую помощь белорусским врачам и больницам. И буквально каждый день к этому действительно святому делу подключаются новые резиденты», — сказал он.

https://www.belta.by/

 
 
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик IT-решений и услуг компания Itransition подписали меморандум о сотрудничестве, в котором принято решение...
 
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