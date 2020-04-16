Министерство образования: около 40% учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение

Источник материала: ОНТ

По данным министерства образования, около 40% учеников готовы прийти в школы, остальные предпочитают удаленное обучение. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По данным проведенного мониторинга, более 90% учреждений образования имеют скоростной интернет, более 85% технически готовы начать обучение удаленно. При этом 85% учителей готовы преподавать с использованием информационных технологий и более 75% учащихся готовы начать обучение удаленно.

Для тех, кто не готов вернуться за школьные парты, Министерство образования предлагает перейти на индивидуальный учебный план.

Учителя и ученики будут связываться через электронную почту, сайт учреждения образования, Skype, Viber на усмотрение школы и в зависимости от технического оснащения.

Решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Представитель министерства образования напомнила, что школы сейчас не закрыты и учителя продолжают работать. В помощь родителям, которые не могут оставить детей дома, в школе работают лагеря. Их посещают более 3 тысяч детей.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский





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