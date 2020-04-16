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ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ

16.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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23 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕРНАКИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
24 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ШИШОВО по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ

Author: Редактор сайта

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ

Редактор сайта

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23 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕРНАКИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии Сообщение ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ появились...
 
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