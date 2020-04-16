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ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ
16.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
23 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕРНАКИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
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23 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕРНАКИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии Сообщение ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЙОНЕ появились...
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