|
По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
16.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам
Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)