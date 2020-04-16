По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек

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В результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам совещания у Президента по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.





Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.