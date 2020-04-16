Кто на ближайшей неделе проведёт «прямые линии» для граждан

Источник материала: Слуцк Город

Напомним, личные приёмы граждан сегодня почти повсеместно заменены на «прямые телефонные линии» в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний. График «прямых линий» опубликован в «Слуцком крае».

18 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Николай Павлович Пенязь.

18 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Станиславович Маркевич.

21 апреля в Рачковичском сельском исполнительном комитете (д. Н. Рачковичи, ул. Центральная, 14а) «прямую линию» с 11.00 до 12.00 по телефону 73-5-77 проведет заместитель председателя – начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Минской области Максим Владимирович Шеко. Личный прием граждан и представителей юридических лиц пройдет с 12.00 до 13.00, предварительная запись на прием будет осуществляться 17 апреля с 8.00 до 13.00 по телефонам 7-53-02, 7-50-05.

23 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.

24 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-51-95 «прямую линию» на тему: «О применении пенсионного законодательства при назначении пенсий за выслугу лет отдельным категориям педагогических и медицинских работников» проведет заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Татьяна Фёдоровна Грибовская.