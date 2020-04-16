Владимир Крикунов остаётся главным тренером московского хоккейного «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Владимир Крикунов остаётся на посту главного тренера московского «Динамо».

Новое соглашение рассчитано на один год. Владимир Крикунов и руководство клуба уже приступили к формированию команды на следующий сезон. Ожидается, что новички пополнят состав «Динамо» уже в ближайшее время. В минувшем сезоне москвичи под руководством Владимира Крикунова в четвертьфинале Кубка Гагарина обыграли московский «Спартак».

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