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Владимир Крикунов остаётся главным тренером московского хоккейного «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Владимир Крикунов остаётся на посту главного тренера московского «Динамо».
Новое соглашение рассчитано на один год. Владимир Крикунов и руководство клуба уже приступили к формированию команды на следующий сезон. Ожидается, что новички пополнят состав «Динамо» уже в ближайшее время. В минувшем сезоне москвичи под руководством Владимира Крикунова в четвертьфинале Кубка Гагарина обыграли московский «Спартак».
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Владимир Крикунов остаётся на посту главного тренера московского «Динамо». Новое соглашение рассчитано на один год. Владимир Крикунов и руководство клуба уже...
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