В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости





KP.BY официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Предварительно установлено, что обнаруженные объекты находились в лесу продолжительное время. - Изъяты череп, различные кости, фрагменты одежды, - рассказалаофициальный представитель УСК по Гомельской области. - Предварительно установлено, что обнаруженные объекты находились в лесу продолжительное время.





Возможно, это останки одного из местных жителей, которые числятся без вести пропавшими. Запланировано проведение судебно-медицинского исследования, медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз.





В то же время следователи обращаются к тем, кому что-либо известно о пропавших без вести, которые направлялись в сторону заповедника, с просьбой сообщить об этом.