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В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости

16.04.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брагинском районе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нашли человеческие кости. Это произошло 15 апреля при тушении лесного пожара недалеко от деревни Голубовка.


- Изъяты череп, различные кости, фрагменты одежды, - рассказала KP.BYофициальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Предварительно установлено, что обнаруженные объекты находились в лесу продолжительное время.

Возможно, это останки одного из местных жителей, которые числятся без вести пропавшими. Запланировано проведение судебно-медицинского исследования, медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз.

В то же время следователи обращаются к тем, кому что-либо известно о пропавших без вести, которые направлялись в сторону заповедника, с просьбой сообщить об этом.
 
 
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В Брагинском районе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нашли человеческие кости. Это произошло 15 апреля при...
 
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