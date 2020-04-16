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В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости
Источник материала: Партизан
В Брагинском районе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нашли человеческие кости. Это произошло 15 апреля при тушении лесного пожара недалеко от деревни Голубовка.
- Изъяты череп, различные кости, фрагменты одежды, - рассказала
Возможно, это останки одного из местных жителей, которые числятся без вести пропавшими. Запланировано проведение судебно-медицинского исследования, медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз.
В то же время следователи обращаются к тем, кому что-либо известно о пропавших без вести, которые направлялись в сторону заповедника, с просьбой сообщить об этом.
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В Брагинском районе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нашли человеческие кости. Это произошло 15 апреля при...
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