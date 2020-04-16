ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

16.04.2020 14:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Сегодня в храмах вспоминают о последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено одной из важнейших таинств – Причастие. Исходя из нынешней ситуации, оно проходит с соблюдением беспрецедентных мер гигиены.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает свою паству проявить смирение, проявить кротость, проявить послушание. Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное. Да, кто-то имеет очень крепкую веру и говорит о том, что «я искренне надеюсь на Бога, и Господь меня не повредит». Но есть те, кто сомневается. Да, действительно Господь подает свою благодать, но в то же время он не отменяет законы естества.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Вместе с тем, как остановилась наша жизнь, в какой-то мере остановился и грех. Остановились аборты. Возможно, за период, пока действует нынешняя ситуация, спасено было порядка 2,5 тысяч младенцев. Остановились некие наши личные грехи путем того, что Господь смиряет нашу гордость. И наша задача сейчас, в эти трудные времена, также посмотреть, весь взор свой направить внутрь себя и постараться воскресить в себе этого греховного Адама покаяние. Чтобы Пасха, несмотря на внешнюю мрачность ситуации, внутри была радостной.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

В народной традиции в Чистый четверг принято готовиться к Пасхе – убирать свои дома и ставить тесто на куличи, ходить в баню. А вот по Евангельскому учению в церкви сегодня проходят богослужения, а в Кафедральных соборах совершается чин омовения ног. Его отменили, а вот чтение двенадцати страстных Евангелии о страданиях и крестной смерти Христа пройдет по традиции вечером.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Люди в материале: Митрополит Павел, Иоанн Парфенов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полесском радиационном заповеднике нашли человеческие кости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика