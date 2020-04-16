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Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в храмах вспоминают о последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено одной из важнейших таинств – Причастие. Исходя из нынешней ситуации, оно проходит с соблюдением беспрецедентных мер гигиены.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
В народной традиции в Чистый четверг принято готовиться к Пасхе – убирать свои дома и ставить тесто на куличи, ходить в баню. А вот по Евангельскому учению в церкви сегодня проходят богослужения, а в Кафедральных соборах совершается чин омовения ног. Его отменили, а вот чтение двенадцати страстных Евангелии о страданиях и крестной смерти Христа пройдет по традиции вечером.
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Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей...
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