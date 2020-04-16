Беларусь на неделе ожидает пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19

Источник материала: Ивьевский край

Беларусь на этой неделе ожидает получение пробной партии экспресс-тестов на антитела к COVID-19, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА .

"На этой неделе ожидаем получение пробной партии этих тестов. Будет отработан алгоритм, как мы будем работать с ними", - сказал Александр Пацеев, добавив, что их массовое использование не планируется до того, как они пройдут апробацию.

БелТА.