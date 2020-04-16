За уничтожение первоцветов — до 500 базовых величин

Источник материала: Полымя





Первоцветы – удивительные растения, которые приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы. В Беларуси растут ветреница лесная, прострел луговой (сон-трава), печеночница благородная, подснежники и пролески, майский ландыш и многие другие. Одним из растений-первоцветов является и черемша.

Черемша, или медвежий лук, – редкое растение, занесенное в Красную книгу Республики Беларусь. Весной, когда природа просыпается после зимнего сна, из земли пробиваются листочки, с виду очень напоминающие листья ландыша – такие же продолговатые и с прожилками. Принюхайтесь к ним, потрите. Чувствуете запах чеснока?

Это черемша, полезные свойства которой сродни витаминной бомбе. Однако из-за своих уникальных вкусовых качеств черемша часто становится предметом наживы недобросовестных предпринимателей. Каждую весну, когда листья черемши набирают силу, «дельцы» устремляются в заповедные места, чтобы потом продать пучки медвежьего лука непривередливым покупателям.

Ученые отмечают: за последние десятилетия на территории Беларуси исчезло несколько популяций черемши, находившихся вблизи населенных пунктов.

Новогрудская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что в соответствии со статьей 15.8 КоАП Республики Беларусь самовольное уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь, и совершение других действий, способных привести к гибели дикорастущих растений, влекут наложение штрафа:

– на физическое лицо – от 20 до 50 базовых величин;

– на индивидуального предпринимателя – от 20 до 150 базовых величин;

– на юридическое лицо – от 35 до 500 базовых величин.

Напоминаем, что размер базовой величины с 1 января 2020 года составляет 27 белорусских рублей.

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира