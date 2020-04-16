Минобр рассказал, как может организовать обучение школьников после каникул

Источник материала: Ежедневник

фото: ostrnum.com

По данным министерства, 40% учеников готовы прийти в школы. Для остальных школы могут организовать дистанционное обучение.

Такие данные озвучила сегодня во время онлайн-конференции Белта представитель Минобразования Ирина Каржова.

По ее словам, для тех учеников, чьи родители напишут соответствующее заявление, может быть организована возможность удаленного обучения. Сейчас министерство изучает возможность такого варианта.

В Беларуси свыше 90% школ имеют скоростной интернет, более 85% технически готовы начать обучение удаленно. Большинство учителей также готовы преподавать удаленно с помощью электронной почты, сайта учреждения образования, Skype и Viber.

Для тех же учеников, которые готовы сесть за парты, министерство готово обеспечить традиционный учебный процесс. Календарно-тематическое планирование откорректировано так, чтобы завершить учебный год в установленные сроки и провести аттестацию учащихся.

Окончательное решение по поводу организации учебного процесса пока не принято. Оно будет сформулировано в ближайшие дни с учетом рекомендаций Минздрава.

Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения на брифинге в Минске.

По данным Минздрава на 16 апреля, в Беларуси выявлено 116 случаев заражения детей COVID-19. У всех заболевание протекает в легкой форме.