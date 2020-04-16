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Минздрав: абитуриенты могут повременить с получением медсправки в вуз
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Абитуриенты могут повременить с получением медицинской справки о состоянии здоровья в вуз, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент
В плане выдачи справок о состоянии здоровья ничего не изменилось, отметил Александр Пацеев. «Если абитуриент ранее прошел диспансерный осмотр, то справку ему выдадут по результатам данного осмотра», — сказал он.
В том случае, если необходимо пройти медицинское обследование, лучше подождать, когда эпидемиологическая ситуация станет более благоприятной. Тем более что документ потребуется лишь летом.
Как сообщалось,
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Абитуриенты могут повременить с получением медицинской справки о состоянии здоровья в вуз, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи,...
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