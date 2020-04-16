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Минздрав: абитуриенты могут повременить с получением медсправки в вуз

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав: абитуриенты могут повременить с получением медсправки в вуз

Абитуриенты могут повременить с получением медицинской справки о состоянии здоровья в вуз, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В плане выдачи справок о состоянии здоровья ничего не изменилось, отметил Александр Пацеев. «Если абитуриент ранее прошел диспансерный осмотр, то справку ему выдадут по результатам данного осмотра», — сказал он.

В том случае, если необходимо пройти медицинское обследование, лучше подождать, когда эпидемиологическая ситуация станет более благоприятной. Тем более что документ потребуется лишь летом.

Как сообщалось, Министерство образования пока не принимало решение о переносе ЦТ и приемной кампании в вузы на более поздний срок. Регистрация на ЦТ проводится в мае, само централизованное тестирование — в июне. Приемная кампания в вузы в основном приходится на июль, в ссузы и профтехучреждения начинается в июне и завершается в августе. «Здесь мы решения будем принимать последовательно», — сказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович 25 марта во время стрима для студентов.

https://www.belta.by/

 
 
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Абитуриенты могут повременить с получением медицинской справки о состоянии здоровья в вуз, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи,...
 
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