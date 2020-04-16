В Беларуси провели тренировку пеших и механизированных колонн к параду Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к параду в честь 75-летия Великой Победы продолжается в Беларуси. Он пройдет 9 мая. Пока пешие и механизированные колонны тренируются отдельно, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Легендарный танк Т-34, символ Великой Отечественной войны, возглавляет механизированную колонну. Это традиция. За ним следуют самые современные образцы белорусского военпрома – системы залпового огня «БелГрад» и «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», автомобили «Богатырь» и «Дракон».

Среди новинок – танк Т-72Б3. Экипаж одной из таких машин привез серебро с «Армейских игр». Говорят, что держать равнение на гладком асфальте ничуть не проще, чем преодолевать препятствия. Чтобы соблюдать необходимую дистанцию в 15 метров, нужно особое мастерство.

«Оборудован более мощным двигателем, чем его предшественник – танк Т-72Б. В связи с этим есть некоторые нюансы в управлении. Машина гораздо быстрее, и меняется восприятие машины у механика, который пересаживается с Т-72Б на Т-72Б3», – сказал командир танкового взвода Алексей Вересович.

Поэтому тренируются трижды в неделю – по пять часов. Важно, чтобы техника разного назначения, габаритов и мощности двигалась синхронно, с одной скоростью. Поэтому экипаж каждой машины отбирали тщательно.

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«Отобраны самые дисциплинированные и подготовленные военнослужащие. В процессе подготовки они повышают свое мастерство вождения техники, технического обслуживания», – отметил заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Владимир Кулажин.

Прежде чем технику выстроят в колонну, ее внимательно проверят. Этот этап так же важен, как и сама репетиция. «Ничего не пропускаем. Если есть какой-то проблемный вопрос, даже простейший болтик незакрученный, потом это может вылиться в то, что в самый ответственный момент этот болтик раскрутится», – сказал начальник штаба реактивно- артиллерийского дивизиона Сергей Ковель.

На минском проспекте колонна из военных машин растянется почти на два километра. Это около 180 единиц. Пока пешие и механизированные расчеты тренируются отдельно. Перед парадом они встретятся дважды.