ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси провели тренировку пеших и механизированных колонн к параду Победы

16.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к параду в честь 75-летия Великой Победы продолжается в Беларуси. Он пройдет 9 мая. Пока пешие и механизированные колонны тренируются отдельно, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Легендарный танк Т-34, символ Великой Отечественной войны, возглавляет механизированную колонну. Это традиция. За ним следуют самые современные образцы белорусского военпрома – системы залпового огня «БелГрад» и «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», автомобили «Богатырь» и «Дракон».

Среди новинок – танк Т-72Б3. Экипаж одной из таких машин привез серебро с «Армейских игр». Говорят, что держать равнение на гладком асфальте ничуть не проще, чем преодолевать препятствия. Чтобы соблюдать необходимую дистанцию в 15 метров, нужно особое мастерство.

«Оборудован более мощным двигателем, чем его предшественник – танк Т-72Б. В связи с этим есть некоторые нюансы в управлении. Машина гораздо быстрее, и меняется восприятие машины у механика, который пересаживается с Т-72Б на Т-72Б3», – сказал командир танкового взвода Алексей Вересович.

Поэтому тренируются трижды в неделю – по пять часов. Важно, чтобы техника разного назначения, габаритов и мощности двигалась синхронно, с одной скоростью. Поэтому экипаж каждой машины отбирали тщательно.

Помните ли вы историю ВОВ?
Пройдите наш тест

«Отобраны самые дисциплинированные и подготовленные военнослужащие. В процессе подготовки они повышают свое мастерство вождения техники, технического обслуживания», – отметил заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Владимир Кулажин.

Прежде чем технику выстроят в колонну, ее внимательно проверят. Этот этап так же важен, как и сама репетиция. «Ничего не пропускаем. Если есть какой-то проблемный вопрос, даже простейший болтик незакрученный, потом это может вылиться в то, что в самый ответственный момент этот болтик раскрутится», – сказал начальник штаба реактивно- артиллерийского дивизиона Сергей Ковель.

На минском проспекте колонна из военных машин растянется почти на два километра. Это около 180 единиц. Пока пешие и механизированные расчеты тренируются отдельно. Перед парадом они встретятся дважды.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танк Т-34 возглавляет механизированную колонну. За ним следуют самые современные образцы белорусского военпрома – системы залпового огня «БелГрад» и «Полонез»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика