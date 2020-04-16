Стрим Минздрава по актуальным вопросам о COVID-19 прошел 16 апреля

Сегодня, 16 апреля (четверг), прошел очередной стрим Минздрава «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
По итогам предыдущего стрима (14 апреля) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня специалисты министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения отвечают на них.
В стриме принимают участие:
— начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздравв Александр Пацеев;
— первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило;
— директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.