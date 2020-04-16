ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стрим Минздрава по актуальным вопросам о COVID-19 прошел 16 апреля

16.04.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Стрим Минздрава по актуальным вопросам о COVID-19 прошел 16 апреля

Сегодня, 16 апреля (четверг), прошел очередной стрим Минздрава  «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
 
По итогам предыдущего стрима (14 апреля) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня специалисты министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения отвечают на них.
 
В стриме принимают участие:
— начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздравв  Александр Пацеев;
— первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило;
— директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 16 апреля (четверг), прошел очередной стрим Минздрава  «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».   По итогам предыдущего стрима...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси провели тренировку пеших и механизированных колонн к параду Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика