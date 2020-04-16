Стрим Минздрава по актуальным вопросам о COVID-19 прошел 16 апреля

Сегодня, 16 апреля (четверг), прошел очередной стрим Минздрава «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».



По итогам предыдущего стрима (14 апреля) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня специалисты министерств здравоохранения, ЖКХ и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения отвечают на них.



В стриме принимают участие:

— начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздравв Александр Пацеев;

— первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило;

— директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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