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Пока пенсионерка смотрела телевизор, сосед выносил ее сбережения

16.04.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

То ли мыльная опера, то ли захватывающее ток-шоу настолько увлекли зрительницу, что она не заметила криминальный след буквально за своей спиной. Эта история напоминает анекдот. И все действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. Все произошло в обычной квартире в Белгороде. Как сообщает МВД России, пока пенсионерка смотрела телевизор, в ее жилище пробрался сосед и вынес сбережения.

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Не секрет, что просмотр сериалов настолько затягивает, что мы забываем о времени и даже не обращаем внимания на происходящее вокруг. Вот и 94-летняя бабушка из Белгорода не стала исключением. Она решила скоротать вечер за просмотром телевизора, а чтобы не отвлекаться, надела наушники. И все бы ничего, но пенсионерка не закрыла входную дверь.

Подозреваемый в кражах: "Я пошел к соседке, двери были открыты. Я знал, что она слабослышащая, телевизор смотрит в наушниках. Зашел так, чтобы она не заметила. Поискал по шкафам, нашел деньги. Забрал, ушел".

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В одном из шкафов он нашел конверт, где находилось 65 тысяч рублей, забрал деньги и вернулся к себе домой. Похищенного мужчине хватило на два месяца, после чего он решил еще раз наведаться к потерпевшей. Проникнув в квартиру тем же способом, подозреваемый похитил из того же шкафа еще 15 тысяч рублей".

Новый улов стал не таким уж и крупным по сравнению с предыдущим. А потому уже через две недели финансы запели романсы. И как же мужчина поправил свое материальное положение? Ответ очевиден - наведался в гости к соседке в третий раз.

Подозреваемый в кражах: "Взял 200 рублей и контейнер с икрой". 

Красивая жизнь джентльмена удачи после этого длилась недолго. Подозреваемого задержали, свою вину за кражи он признал. И, тем не менее, раскаяние не избавит от наказания. Единственное, что может успокоить старушку, -  теперь она сама стала героиней криминального жанра и, вполне возможно, сама попадет в телевизор. 

 
 
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То ли мыльная опера, то ли захватывающее ток-шоу настолько увлекли зрительницу, что она не заметила криминальный след буквально за своей спиной. Эта история...
 
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