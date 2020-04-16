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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пока пенсионерка смотрела телевизор, сосед выносил ее сбережения То ли мыльная опера, то ли захватывающее ток-шоу настолько увлекли зрительницу, что она не заметила криминальный след буквально за своей спиной. Эта история...

То ли мыльная опера, то ли захватывающее ток-шоу настолько увлекли зрительницу, что она не заметила криминальный след буквально за своей спиной. Эта история напоминает анекдот. И все действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. Все произошло в обычной квартире в Белгороде. Как сообщает МВД России, пока пенсионерка смотрела телевизор, в ее жилище пробрался сосед и вынес сбережения.Мужчина знал, что бабушка плохо слышит, а потому темное дельце провернул без проблем. Сколько набегов совершил воришка и чем сумел поживиться, расскажетНе секрет, что просмотр сериалов настолько затягивает, что мы забываем о времени и даже не обращаем внимания на происходящее вокруг. Вот и 94-летняя бабушка из Белгорода не стала исключением. Она решила скоротать вечер за просмотром телевизора, а чтобы не отвлекаться, надела наушники. И все бы ничего, но пенсионерка не закрыла входную дверь.Новый улов стал не таким уж и крупным по сравнению с предыдущим. А потому уже через две недели финансы запели романсы. И как же мужчина поправил свое материальное положение? Ответ очевиден - наведался в гости к соседке в третий раз.Красивая жизнь джентльмена удачи после этого длилась недолго. Подозреваемого задержали, свою вину за кражи он признал. И, тем не менее, раскаяние не избавит от наказания. Единственное, что может успокоить старушку, - теперь она сама стала героиней криминального жанра и, вполне возможно, сама попадет в телевизор.