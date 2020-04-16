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Минжилкоммунхоз перенесет сроки отключения горячей воды

16.04.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: cheboksari.bezformata.com

Об этом сообщил первый замминистра жилищного-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Министерство намерено рекомендовать местным органам власти пока воздержаться от плановых отключений горячей воды в связи с эпидемиологической обстановкой. Минжилкоммунхоз предлагает перенести профилактические работы, требующие отключения горячей воды, на сентябрь.

Ранее «Минскэнерго» уже опубликовал список домов, в которых планируется отключение горячего водоснабжения уже с 11 мая, пишет tut.by. Против этого высказались граждане, которые обратились к властям с соответствующей петицией.

 
 
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Об этом сообщил первый замминистра жилищного-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.
 
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