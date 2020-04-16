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Милиция нашла незваного постояльца дачи в Миорском районе

16.04.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Кто спал в его доме, кто ел из его посуды… Житель Новополоцка уже знает. Милиция нашла незваного постояльца дачи в Миорском районе. Ей оказалась 44-летняя жительница района, в прошлом судимая. Выйдя из мест лишения свободы, женщина временно решила пожить в чужом доме на лоне природы. Сельчанка вскрыла входную дверь и стала налаживать свой быт. Спустя неделю, когда такая жизнь в отдалении наскучила, дама  съехала, прихватив с собой вещи настоящих хозяев. В результате ущерб составил почти 2 тысячи рублей. Владелец дачного домика  обратился за помощью к правоохранителям, когда понял, что кто-то прибрался в его апартаментах. И вскоре сыщики нашли самозваного гостя. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
 
 
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Кто спал в его доме, кто ел из его посуды… Житель Новополоцка уже знает. Милиция нашла незваного постояльца дачи в Миорском районе. Ей оказалась 44-летняя жительница...
 
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