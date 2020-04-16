В Бресте в день покупают порядка 8 тысяч масок

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест в силу развитой структуры швейной промышленности быстро и массово включился в ситуацию с дефицитом масок.

- На сегодня областной город стал лидером по количеству пошитых масок — рассказал на пресс-конференции председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук . - 26 фирм города осуществляют пошив масок. Лидером направления является ОДО «Панда». От 180 до 200 тысяч масок в день с учетом давальческого сырья производится в областном центре. 70% — это наше производство. Кроме того, более 300 тысяч - запас на РУП «Фармация».

Покупают в день в городе порядка 8 тысяч масок. Много закупают юридические лица. Проблема не закрывается, потому что есть понятие ажиотажного спроса.

Перед нами также стоит задача губернатора переходить на пошив защитной одежды. Это работа плановая. Маски есть во всех аптеках. Их наличие — это организационный вопрос.