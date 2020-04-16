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В Бресте в день покупают порядка 8 тысяч масок
16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест в силу развитой структуры швейной промышленности быстро и массово включился в ситуацию с дефицитом масок.
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Брест в силу развитой структуры швейной промышленности быстро и массово включился в ситуацию с дефицитом масок. - На сегодня областной город стал лидером по...
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