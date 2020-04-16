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Республиканский субботник пройдет 25 апреля в Беларуси
16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Республиканский субботник пройдет 25 апреля, сообщает
Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233.
В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.
Документом установлено, что заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.
Что касается дальнейшего распределения перечисленных средств, то:
Также при участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов.
Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.
Постановлением утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 25 апреля 2020 г. республиканского субботника. Ее руководителем определен Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев.
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Республиканский субботник пройдет 25 апреля, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики...
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