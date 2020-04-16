Республиканский субботник пройдет 25 апреля в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканский субботник пройдет 25 апреля, сообщает Национальный правовой интернет-портал .





Такое решение принято постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233.





В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.

Документом установлено, что заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.





Что касается дальнейшего распределения перечисленных средств, то:

50 процентов денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны;

50 процентов денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов в порядке, установленном этим Министерством. Данные средства в равных долях направляются учреждению «Национальный художественный музей Республики Беларусь» на завершение работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».

Также при участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Постановлением утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 25 апреля 2020 г. республиканского субботника. Ее руководителем определен Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев.