Брестской области пустуют новые и реконструированные молочные фермы

reg.by В КГК провели анализ эффективности работы животноводческих объектов области, построенных и реконструированных в 2010-2017 годах, а также изучены имеющиеся проблемы при производстве молока, пишет 1





По информации пресс-центра КГК, было установлено, что несмотря на достигнутые сельскохозяйственными организациями Брестской области по итогам прошлого года наилучшие в стране темпы по производству молока (107,0% к уровню 2018 года) и его товарности (91% от объема производства), ряд новых животноводческих помещений, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, из года в год не заполняются поголовьем коров под проектные мощности.





Так, на 1 января с.г. не заполненными под проектные мощности были каждый пятый новый молочнотоварный комплекс (в хозяйствах Пинского района – четыре, Пружанского и Лунинецкого – по три, Кобринского и Каменецкого – по два, Барановичского, Дрогичинского, Малоритского и Столинского – по одному).





Кроме того, пустовала и каждая десятая реконструированная молочнотоварная ферма (в сельхозорганизациях Ивановского и Кобринского – по четыре, Пинского – три, Жабинковского, Ивацевичского и Малоритского – по две, Лунинецкого и Ляховичского районов – по одной).





«Основные причины не укомплектования в сельхозорганизациях новых животноводческих объектов высокопродуктивным скотом – сверхнормативная выбраковка коров (прежде всего, из-за различных болезней), упущения в работе по выращиванию высокопродуктивного молодняка, недополучение приплода», – отметили в КГК.





Контролеры также выяснили, что на местах не всегда соблюдаются требования отраслевых регламентов при заготовке кормов, не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, принимаются недостаточные меры по соблюдению рационов кормления, надлежащему содержанию животных.





К тому же многие хозяйства испытывают недостаток квалифицированных кадров, имеется и ряд других проблемных вопросов.





Результаты проверки были рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области с участием заинтересованных должностных лиц, а выводы и предложения для принятия мер реагирования направлены в Брестский облисполком и райисполкомы области.



