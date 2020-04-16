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Брестской области пустуют новые и реконструированные молочные фермы

16.04.2020 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как выяснили в Комитете государственного контроля Брестской области, на начало 2020 года не заполненными под проектные мощности в регионе был каждый пятый новый молочнотоварный комплекс.

Брестской области пустуют новые и реконструированные молочные фермы
В КГК провели анализ эффективности работы животноводческих объектов области, построенных и реконструированных в 2010-2017 годах, а также изучены имеющиеся проблемы при производстве молока, пишет 1reg.by

По информации пресс-центра КГК, было установлено, что несмотря на достигнутые сельскохозяйственными организациями Брестской области по итогам прошлого года наилучшие в стране темпы по производству молока (107,0% к уровню 2018 года) и его товарности (91% от объема производства), ряд новых животноводческих помещений, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, из года в год не заполняются поголовьем коров под проектные мощности.

Так, на 1 января с.г. не заполненными под проектные мощности были каждый пятый новый молочнотоварный комплекс (в хозяйствах Пинского района – четыре, Пружанского и Лунинецкого – по три, Кобринского и Каменецкого – по два, Барановичского, Дрогичинского, Малоритского и Столинского – по одному).

Кроме того, пустовала и каждая десятая реконструированная молочнотоварная ферма (в сельхозорганизациях Ивановского и Кобринского – по четыре, Пинского – три, Жабинковского, Ивацевичского и Малоритского – по две, Лунинецкого и Ляховичского районов – по одной).

«Основные причины не укомплектования в сельхозорганизациях новых животноводческих объектов высокопродуктивным скотом – сверхнормативная выбраковка коров (прежде всего, из-за различных болезней), упущения в работе по выращиванию высокопродуктивного молодняка, недополучение приплода», – отметили в КГК.

Контролеры также выяснили, что на местах не всегда соблюдаются требования отраслевых регламентов при заготовке кормов, не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, принимаются недостаточные меры по соблюдению рационов кормления, надлежащему содержанию животных.

К тому же многие хозяйства испытывают недостаток квалифицированных кадров, имеется и ряд других проблемных вопросов.

Результаты проверки были рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области с участием заинтересованных должностных лиц, а выводы и предложения для принятия мер реагирования направлены в Брестский облисполком и райисполкомы области.
 
 
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Как выяснили в Комитете государственного контроля Брестской области, на начало 2020 года не заполненными под проектные мощности в регионе был каждый пятый новый...
 
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