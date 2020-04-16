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Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государство поддерживает тех, кто на передовой. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, речь идет о работниках клиник, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.
По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров, и сегодня Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.
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Новости Беларуси. Государство поддерживает тех, кто на передовой. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал Указ «О материальном стимулировании...
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