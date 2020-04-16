Шесть машин в ДТП около одного дома на проспекте Независимости

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной ГАИ.

Около 17:12 водитель автомобиля Honda, следуя по проспекту от ул. П. Бровки в сторону ул. Дорошевича, из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в двигавшийся впереди Volkswagen, который в свою очередь столкнулся с Toyota. Спустя несколько минут при схожих обстоятельствах произошла еще одна авария. Ехавший в том же направлении Renault «догнал» Nissan, который затем ударил Peugeot. В обоих дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, а также быть за рулем внимательными и осторожными.







