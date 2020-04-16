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Шесть машин в ДТП около одного дома на проспекте Независимости

16.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два ДТП произошли с небольшой разницей во времени около дома № 63 на пр. Независимости вечером 16 апреля.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной ГАИ.

 

Около 17:12 водитель автомобиля Honda, следуя по проспекту от ул. П. Бровки в сторону ул. Дорошевича, из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в двигавшийся впереди Volkswagen, который в свою очередь столкнулся с Toyota. Спустя несколько минут при схожих обстоятельствах произошла еще одна авария. Ехавший в том же направлении Renault «догнал» Nissan, который затем ударил Peugeot. В обоих дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.

 

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, а также быть за рулем внимательными и осторожными.


 

Фото носит иллюстративный характер

 
Теги: Минск
 
 
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Два ДТП произошли с небольшой разницей во времени около дома № 63 на пр. Независимости вечером 16 апреля.
 
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