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Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

16.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили на встрече во Дворце Независимости. Акт гуманизма государства коснется, конечно, тех, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений. При этом Президент требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления.

Юлия Бешанова знает подробности. 

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

Каждый раз, когда речь заходит об амнистии, надежду оказаться по эту сторону колючей проволоки раньше, чем указано в приговоре, получают как минимум несколько тысяч заключенных. 16 апреля на совещании у Президента решалась судьба тех, кто когда-то выбрал преступный путь. По поручению главы государства Верховный суд подготовил проект закона об амнистии.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не новинка. В преддверии значимых дат в истории нашего Отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным, в данном случае в канун 75-летия Великой Победы.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Есть категории заключенных, которые традиционно могут рассчитывать на снисхождение и смягчение приговора. Этот перечень не изменится. Но в этом году в счастливых списках могут оказаться несовершеннолетние наркокурьеры и осужденные за коррупцию. Для таких преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год.

И вот тут важно! От своих принципов руководство страны не отступает ни на шаг. Одно дело оступился, другое наживался на людях.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Александр Лукашенко:
Ольга Ивановна, что касается коррупционеров, если мы договоримся и мной будет принято решение, – отдельный список и, прежде всего как приложение к указу, мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников (ну вы понимаете, о чем идет речь). Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок.

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Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

По поводу помилования или смягчения наказания для коррупционеров на совещании буквально кипели споры. У Президента есть большие сомнения даже в том, стоит ли таким преступникам сокращать срок, не говоря о том, чтобы вообще вернуть их в общество. Пока в этом вопросе поставили многоточие. Александр Лукашенко поручил буквально под микроскопом поименно рассмотреть всех претендентов на послабление.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В отношении коррупционеров политика государства остается очень жесткой в этой сфере. Надо посмотреть таким образом, чтобы действительно под амнистию попали лица, сугубо отвечающие тем требованиям, которые установлены законом. Чтобы Президент видел, кто конкретно попал под амнистию. Президент держит этот вопрос на контроле и говорит о том, что никто из тех коррупционеров, может быть, даже близких людей к тем лицам, которые сейчас у власти, чтобы они не попали по случайности в эти списки. Вот о чем сказал Александр Григорьевич. Политика остается достаточно жесткой в отношении к коррупционерам.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Отдельный вопрос возможность помилования по так называемой «наркотической» статье. Сейчас такой механизм прорабатывается для тех, кто оступился впервые.

Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Тогда войну «дури» объявили на государственном уровне. Наркотиков в стране действительно стало меньше. Свою роль сыграло и ужесточение наказания. Сегодня специалисты рапортуют: статистика положительная. Общее число наркопреступлений за пять лет снизилось в 1,5 раза. Причем с участием несовершеннолетних – аж в 5 раз.

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Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

Если государство решит воспользоваться своим правом на милосердие, снижать срок наказания и выпускать будут под жесткие условия. Акцент с профилактики нужно сместить на ответственность. За наркодельца должны поручиться близкие. Вопрос поручительства, настаивает Президент, нужно проработать на законодательном уровне. При этом жесткие подходы и градус борьбы снижать никто не собирается.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

Александр Лукашенко:
Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Как я жестко сказал: не дай бог, мы снова его заметим в этих делах, то в тюрьму пойдут вместе с теми, кто за них поручался. Наша задача – обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц (подробнее здесь).

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма

По оценкам специалистов амнистия коснется порядка 11 тысяч человек. Из мест не столь отдаленных на свободу выйдут около двух тысяч человек. От других видов наказания могут быть освобождены около 3,5 тысяч человек. Для 6,5 тысяч осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Расчеты пока очень предварительные, потому что в каждом конкретном случае будет рассматриваться отдельный человек, будет учитываться, как он себя ведет, насколько нарушает режим содержания, насколько возместил причиненный ущерб. Конечно, очень важно не допустить осложнения криминогенной обстановки в стране и чтобы не допустить высокого рецидива.  

Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма


Греческое слово «амнистия» трактуется двояко: с одной стороны  это прощение, а с другой стороны  забвение. Государство прощает, а вот те, кто выйдет на свободу, никогда не должны забывать, какую ошибку они совершили, попав в тюрьму. Уровень рецидива у амнистированных в прошлые годы не превышал 8-9 %.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юлия Бешанова, Ольга Чуприс, Валентин Сукало

 
 
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Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали...
 
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