|
Александр Лукашенко о предстоящей амнистии: это действительно акт гуманизма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили на встрече во Дворце Независимости. Акт гуманизма государства коснется, конечно, тех, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений. При этом Президент требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления.
Каждый раз, когда речь заходит об амнистии, надежду оказаться по эту сторону колючей проволоки раньше, чем указано в приговоре, получают как минимум несколько тысяч заключенных. 16 апреля на совещании у Президента решалась судьба тех, кто когда-то выбрал преступный путь. По поручению главы государства Верховный суд подготовил проект закона об амнистии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вот тут важно! От своих принципов руководство страны не отступает ни на шаг. Одно дело – оступился, другое – наживался на людях.
По поводу помилования или смягчения наказания для коррупционеров на совещании буквально кипели споры. У Президента есть большие сомнения даже в том, стоит ли таким преступникам сокращать срок, не говоря о том, чтобы вообще вернуть их в общество. Пока в этом вопросе поставили многоточие. Александр Лукашенко поручил буквально под микроскопом поименно рассмотреть всех претендентов на послабление.
Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Тогда войну «дури» объявили на государственном уровне. Наркотиков в стране действительно стало меньше. Свою роль сыграло и ужесточение наказания. Сегодня специалисты рапортуют: статистика положительная. Общее число наркопреступлений за пять лет снизилось в 1,5 раза. Причем с участием несовершеннолетних – аж в 5 раз.
Если государство решит воспользоваться своим правом на милосердие, снижать срок наказания и выпускать будут под жесткие условия. Акцент с профилактики нужно сместить на ответственность. За наркодельца должны поручиться близкие. Вопрос поручительства, настаивает Президент, нужно проработать на законодательном уровне. При этом жесткие подходы и градус борьбы снижать никто не собирается.
Александр Лукашенко:
По оценкам специалистов амнистия коснется порядка 11 тысяч человек. Из мест не столь отдаленных на свободу выйдут около двух тысяч человек. От других видов наказания могут быть освобождены около 3,5 тысяч человек. Для 6,5 тысяч осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)