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Бизнес, общественность и просто неравнодушные люди объединились, чтобы помочь медикам

16.04.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бизнес, общественность и просто неравнодушные люди объединились, чтобы помочь медикам

Свет добра нести в каждый дом. Бизнес, общественность, да и просто неравнодушные люди в эти дни объединяются. Помощь приходит к тем, кто в ней особенно нуждается. Одни навещают пожилых людей, другие поддерживают врачей. А кто-то идет на выручку целым заводам, которые сегодня так же, как и больницы, круглые сутки выпускают средства защиты. 

Бороться с глобальной проблемой легче, когда и усилия тоже общие. Для героев, которые носят маски, нужна самая элементарная, но очень важная помощь – вода, питание и средства индивидуальной защиты. Социально ответственные участники бизнес-сообщества не остаются в стороне от общей проблемы. К марафонам в поддержку наших врачей присоединился и Беларусбанк. Крупнейший банк страны закупил и передал медикам 2-й городской клинической больницы Минска сразу пять тысяч комплектов одноразовых защитных костюмов. Команда перечислила и сумму на благотворительный счет Минздрава, чтобы общими усилиями скорее справиться с COVID-19.

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития Беларусбанка: «Наши врачи каждый день, каждый час борются за наше здоровье. И очень важно, чтобы они понимали, что они не один на один с этой проблемой. Поэтому я считаю, что в данный момент это очень важно и необходимо, чтобы они понимали, что бизнес, сообщество и различные общественные организации – абсолютно все хотят помочь нашим врачам. Поэтому Беларусбанк не мог остаться в стороне от этой проблемы».

Сергей Прусевич, главный врач 2-й городской клинической больницы Минска: «Помощь бизнеса, помощь в средствах индивидуальной защиты, она заметна и есть. Ни для кого не секрет, что медицинские работники тоже болеют. И первоочередная задача – это защитить их от влияния инфекции для того, чтобы они могли спасать людей. Поэтому это своевременная и огромная помощь, спасибо большое».

Помогают  врачам и в Могилеве. Представители филиала БелАЗа позвонили в больницы и узнали, в чем сейчас особенно нуждаются врачи и медсестры. Заводчане собрали 1 400 рублей и все деньги потратили на минеральную воду. Запаса хватит минимум на две недели. А на сладкое – печенье и чай.

Татьяна Миронова, начальник планово-экономического управления филиала предприятия «БелАЗ»: «На прошлой неделе я пообщалась со своими знакомыми медицинскими работниками. Из разговора поняла, что, находясь в закрытой зоне, контактируя с больными, организм медицинских работников обезвоживается». 

Первую партию воды передали в Могилевский противотуберкулезный диспансер. Здесь в особых условиях работают 120 медиков, многие на длительном дежурстве. 

Виктор Воробьёв, главный врач Могилёвского областного противотуберкулезного диспансера: «Даже то, что люди звонят, благодарят за то, что медицинские работники работают, оказывают медицинскую помощь, – это большая моральная поддержка. Ну а если еще и помогают средствами индивидуальной защиты, питьевой режим, чтобы поддерживать у сотрудников – конечно, мы очень благодарны». 

И пока промышленники и банкиры приходят на помощь медикам, сеть магазинов «Соседи» уделяет внимание пожилым белорусам. Для самой уязвимой категории – продукты питания в дар. В многочисленных коробках консервации, макароны, рис и гречка. Пусть это и небольшая помощь, но поможет легче пережить непростые времена.

Олег Нехайчик, директор Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «Хочется сказать спасибо, конечно, что люди не бросают в беде других людей, находят средства, находят возможности для оказания помощи. Любой помощи, которая возможна в данной ситуации».

Заботливые «Соседи» помогают не только продуктами. Компания откликается на любые запросы, но чаще всё-таки инициирует шаги самостоятельно. Так, на следующей неделе сеть магазинов «Соседи» начнет обеспечивать бесплатными обедами столичную станцию скорой медицинской помощи и поможет волонтерам белорусского Красного Креста с закупкой продуктов для нуждающихся.

Андрей Янюк, заместитель директора сети магазинов «Соседи»: «Большие должны помогать маленьким. И те мероприятия, которые мы проводим, они всегда направлены на точечную помощь конкретным организациям, конкретным людям, которые в этом больше всего нуждаются в определённом моменте. Мы знаем, что сейчас перераспределяются значительно на медицинские цели для подопечных интернатов, поэтому высока потребность в таких вещах, как бакалейный товары».

А в Гродно пошли еще дальше – нашли способ обеспечить работой коллективы, вынужденные простаивать из-за мирового карантина. Тоже помощь. Еще в марте более 200 сотрудников «Радиоволны» вязали электропроводку для иномарок, сегодня – фасуют маски, помогают местному заводу-производителю собирать огромные партии продукции. Временный пункт развернули пока в пустом танцзале клуба «Галактика». Да и сами рабочие одеты, как космонавты, – защита максимальная. За смену успевают подготовить для отправки в аптеки и больницы почти 55 тысяч масок. 

Таисия Турач, инструктор производства комплектов электропроводов предприятия «Радиоволна»: «Это не сложнее, чем жгуты вязать, поверьте. Намного это проще при том, что это нужно. Маски – это первая необходимость, которая сейчас нужна. Поэтому мы без разговоров пришили и помогаем». 

На работу так и вышли – привычными бригадами. Новое дело осваивают и мужчины и женщины. Работают под музыку. В расписании ежедневная проверка температуры, горячие обеды, антисептики, проветривание. 

Александр Зайцев, заместитель директора предприятия «Радиоволна»: «Это существенно в первую очередь для наших работников, которые сами изъявили желание поработать в это время. Все наши работники – это молодежь. Они сегодня не хотят лежать на печи. Хотят оказать какую-то помощь в целом и таким образом заработать себе на жизнь».

В Бресте поддержать тех, кто сегодня на передовой, и поздравить с наступающей Пасхой приехали представительницы Белорусского союза женщин. И не просто теплыми словами – две машины с провиантом доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы. 

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин: «Мы положили им чай, кофе, сахар, сладости, сгущеночку, чтобы можно было перекусить, рыбные консервы, и самое главное – это праздничный кулич, сегодня это атрибут нашего праздника, и хочется, чтобы они хоть на минуточку смогли отвлечься от этих проблем».

Инфекционный корпус в Бресте возвели несколько лет назад. Оснащенный по самым современных технологиям. Сюда поступают пациенты с осложнениями и дети со всего региона. Работа круглосуточная, на себя времени не остается. Для многих врачей сейчас больница – и работа, и дом. Чтобы не подвергать риску заражения родных, проводят выходные в контактных центрах при больнице. А значит, большинство медиков не смогут встретить Пасху в кругу семьи.

Марафон добра по всей стране продолжается. И присоединиться к нему может каждый. Помочь людям абсолютно разных профессий, тем, кто каждый в своей сфере трудится с одной для всех целью – чтобы пандемия побыстрее осталась в прошлом. Ну а в ответ те, кто получает в эти дни подарки, говорят: да, материальная помощь важна. Но главным все равно остается человеческое тепло и внимание. А оно в это сложное время бесценно.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Свет добра нести в каждый дом. Бизнес, общественность, да и просто неравнодушные люди в эти дни объединяются. Помощь приходит к тем, кто в ней особенно нуждается....
 
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