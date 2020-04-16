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Бизнес, общественность и просто неравнодушные люди объединились, чтобы помочь медикам
Источник материала: ОНТ
Свет добра нести в каждый дом. Бизнес, общественность, да и просто неравнодушные люди в эти дни объединяются. Помощь приходит к тем, кто в ней особенно нуждается. Одни навещают пожилых людей, другие поддерживают врачей. А кто-то идет на выручку целым заводам, которые сегодня так же, как и больницы, круглые сутки выпускают средства защиты.
Бороться с глобальной проблемой легче, когда и усилия тоже общие. Для героев, которые носят маски, нужна самая элементарная, но очень важная помощь – вода, питание и средства индивидуальной защиты. Социально ответственные участники бизнес-сообщества не остаются в стороне от общей проблемы. К марафонам в поддержку наших врачей присоединился и Беларусбанк. Крупнейший банк страны закупил и передал медикам 2-й городской клинической больницы Минска сразу пять тысяч комплектов одноразовых защитных костюмов. Команда перечислила и сумму на благотворительный счет Минздрава, чтобы общими усилиями скорее справиться с COVID-19.
Помогают врачам и в Могилеве. Представители филиала БелАЗа позвонили в больницы и узнали, в чем сейчас особенно нуждаются врачи и медсестры. Заводчане собрали 1 400 рублей и все деньги потратили на минеральную воду. Запаса хватит минимум на две недели. А на сладкое – печенье и чай.
Первую партию воды передали в Могилевский противотуберкулезный диспансер. Здесь в особых условиях работают 120 медиков, многие на длительном дежурстве.
И пока промышленники и банкиры приходят на помощь медикам, сеть магазинов «Соседи» уделяет внимание пожилым белорусам. Для самой уязвимой категории – продукты питания в дар. В многочисленных коробках консервации, макароны, рис и гречка. Пусть это и небольшая помощь, но поможет легче пережить непростые времена.
Заботливые «Соседи» помогают не только продуктами. Компания откликается на любые запросы, но чаще всё-таки инициирует шаги самостоятельно. Так, на следующей неделе сеть магазинов «Соседи» начнет обеспечивать бесплатными обедами столичную станцию скорой медицинской помощи и поможет волонтерам белорусского Красного Креста с закупкой продуктов для нуждающихся.
А в Гродно пошли еще дальше – нашли способ обеспечить работой коллективы, вынужденные простаивать из-за мирового карантина. Тоже помощь. Еще в марте более 200 сотрудников «Радиоволны» вязали электропроводку для иномарок, сегодня – фасуют маски, помогают местному заводу-производителю собирать огромные партии продукции. Временный пункт развернули пока в пустом танцзале клуба «Галактика». Да и сами рабочие одеты, как космонавты, – защита максимальная. За смену успевают подготовить для отправки в аптеки и больницы почти 55 тысяч масок.
На работу так и вышли – привычными бригадами. Новое дело осваивают и мужчины и женщины. Работают под музыку. В расписании ежедневная проверка температуры, горячие обеды, антисептики, проветривание.
В Бресте поддержать тех, кто сегодня на передовой, и поздравить с наступающей Пасхой приехали представительницы Белорусского союза женщин. И не просто теплыми словами – две машины с провиантом доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы.
Инфекционный корпус в Бресте возвели несколько лет назад. Оснащенный по самым современных технологиям. Сюда поступают пациенты с осложнениями и дети со всего региона. Работа круглосуточная, на себя времени не остается. Для многих врачей сейчас больница – и работа, и дом. Чтобы не подвергать риску заражения родных, проводят выходные в контактных центрах при больнице. А значит, большинство медиков не смогут встретить Пасху в кругу семьи.
Марафон добра по всей стране продолжается. И присоединиться к нему может каждый. Помочь людям абсолютно разных профессий, тем, кто каждый в своей сфере трудится с одной для всех целью – чтобы пандемия побыстрее осталась в прошлом. Ну а в ответ те, кто получает в эти дни подарки, говорят: да, материальная помощь важна. Но главным все равно остается человеческое тепло и внимание. А оно в это сложное время бесценно.
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Свет добра нести в каждый дом. Бизнес, общественность, да и просто неравнодушные люди в эти дни объединяются. Помощь приходит к тем, кто в ней особенно нуждается....
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