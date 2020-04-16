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Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку
Источник материала: ОНТ
Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер когда-то был не только одним из самых обсуждаемых, но также и одним из самых долгих в истории Голливуда. Процесс начался в 2011 году. Однако до сих пор их отношения не урегулированы.
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Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер когда-то был не только одним из самых обсуждаемых, но также и одним из самых долгих в истории Голливуда. Процесс...
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