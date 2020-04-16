Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку

На сегодняшний день возлюбленной Шварценеггера 45 лет. Однако пару не смущает их значительная разница в возрасте. Актёр старается редко появляться на людях со своей возлюбленной и не афиширует отношения.

Пару время от времени замечают на велопрогулках, в спортзалах, на прогулках.

