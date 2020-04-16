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Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку

16.04.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку

Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер когда-то был не только одним из самых обсуждаемых, но также и одним из самых долгих в истории Голливуда. Процесс начался в 2011 году. Однако до сих пор их отношения не урегулированы.

Каждый из супругов  продолжает жить своей жизнью. Так, согласно слухам, у Марии Шрайвер до сих пор нет отношений. Однако этого нельзя сказать об Арнольде. Его избранницей стала Хезер Миллиган. Она работает массажистом-физиотерапевтом. Известно, что пара познакомились в фитнес-клубе, где Хезер на тот момент работала.

На сегодняшний день возлюбленной Шварценеггера 45 лет. Однако пару не смущает их значительная разница в возрасте. Актёр старается редко появляться на людях со своей возлюбленной и не афиширует отношения. 

Пару время от времени замечают на велопрогулках, в спортзалах, на прогулках.


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Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер когда-то был не только одним из самых обсуждаемых, но также и одним из самых долгих в истории Голливуда. Процесс...
 
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