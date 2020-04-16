ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд

16.04.2020 22:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний молодой человек познакомился с компанией из трёх человек ночью 13 апреля на железнодорожном вокзале в Могилеве. Парню нужно было ехать в столицу на работу, а его собеседники собирались на дачу в Кличевский район. 

Выяснив, что им по пути, молодые люди решили купить спиртное. В честь знакомства потерпевший оплатил не только алкоголь, но и билеты в купе. Когда могилёвчанин опьянел, один из попутчиков вытащил у него из кармана 25 рублей. 

Позже потерпевший уснул, чем воспользовалась девушка. Она достала из внутреннего кармана куртки юноши кошелёк и вынула оттуда около 200 рублей. На станции Несета фигуранты вышли. 

Когда житель Могилёва проснулся, он не обнаружил свои деньги и обратился в милицию. Опросив заявителя и изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемых. 

Компания задержана. Часть похищенного была потрачена, остальную наличность фигуранты спрятали в подушке в дачном доме. 

Возбуждены уголовные дела. Парень и девушка уже привлекались к ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и заведомо ложный донос. 

Ещё один попутчик, не участвовавший в краже, разыскивался за хищение велосипеда. В отношении него также возбуждено уголовное дело. 

Ранее в аналогичном правонарушении подозревался житель Барановичей. 

В поезде подозреваемый обокрал мужчину, оставив только паспорт (подробнее здесь). 

Люди в материале: нет

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное.  Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний молодой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: девушка 72-летнего Шварценеггера вышла с ним на прогулку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика