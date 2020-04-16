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Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное.
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Выяснив, что им по пути, молодые люди решили купить спиртное. В честь знакомства потерпевший оплатил не только алкоголь, но и билеты в купе. Когда могилёвчанин опьянел, один из попутчиков вытащил у него из кармана 25 рублей.
Позже потерпевший уснул, чем воспользовалась девушка. Она достала из внутреннего кармана куртки юноши кошелёк и вынула оттуда около 200 рублей. На станции Несета фигуранты вышли.
Когда житель Могилёва проснулся, он не обнаружил свои деньги и обратился в милицию. Опросив заявителя и изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемых.
Компания задержана. Часть похищенного была потрачена, остальную наличность фигуранты спрятали в подушке в дачном доме.
Возбуждены уголовные дела. Парень и девушка уже привлекались к ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и заведомо ложный донос.
Ещё один попутчик, не участвовавший в краже, разыскивался за хищение велосипеда. В отношении него также возбуждено уголовное дело.
Ранее в аналогичном правонарушении подозревался житель Барановичей.
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Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний молодой...
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