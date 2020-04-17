Источник материала: Полесская правда



Министерство образования разработало алгоритм организации образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий. Это позволит применять единые подходы к индивидуальному обучению, учитывая ситуацию в регионе и конкретном учреждении образования.

На вопросы об использовании ИКТ в учебном процессе ответили эксперты во время онлайн-конференции на сайте БелТА. Участниками мероприятия стали первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук, директор ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска» Галина Черник, директор Национального института образования Валентина Гинчук.

Корр. БЕЛТА: Начнутся ли в понедельник занятия в школах?

Каржова Ирина: На сегодня у нас каникулы до субботы включительно. Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Плют Наталья, Витебск: Если будет дистанционное обучение, могу ли я, учитель математики, работать дома, так как есть доступ к интернету, а в школе такой возможности нет?

Каржова Ирина: Запретов здесь никаких нет. Решение принимает руководитель учреждения образования. Главное, чтобы ребенок получал знания.

Старовойтова Ирина: Есть Трудовой кодекс, который позволяет осуществлять дистанционную работу. Когда предполагается самостоятельность в выполнении работы и есть возможность иначе разрабатывать материал. При этом заключается дополнительное соглашение по Трудовому договору при переходе на дистанционную работу, где устанавливается срок действия соглашения, условия обмена электронными ресурсами между нанимателем и работником, порядок и сроки представления отчетов, в том числе способ периодичности рабочих контактов работника с нанимателем, режим его времени. Все это регулируется дополнительным соглашением.

Качан Вероника, Гродно: Скажите, как будут работать школы после каникул? Не у всех учащихся есть инструменты для дистанционного обучения, не все родители пустят детей в школу, а некоторые будут настаивать на посещении учебного заведения. Означает ли это, что учитель должен будет проводить уроки в школе, а потом еще и онлайн? Просьба выработать единые требования без двойной нагрузки на учителя. Савельева Виктория Юрьевна, Минск: Ни для кого не секрет, что учебные занятия при ДО требуют от педагога больше времени и сил. Предусмотрена ли в связи с этим особая оплата труда?

Каржова Ирина: Школа будет работать в тех условиях в зависимости от того, как будет складываться ситуация и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Если получится, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для них будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет. Сегодня Министерство образования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся, обучающихся на удаленке. Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется.

Савельева Виктория Юрьевна, Минск: Все ли учебные дисциплины будут переводить на дистанционное обучение, если нет, то какие не будут?

Каржова Ирина: Мы сейчас говорим, что в принципе все возможно. Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя.

Татьяна: Подскажите, как будет проводиться контроль знаний по предметам, в какой форме и как будут выставляться текущая и итоговая отметки?

Гинчук Валентина: Мы уже говорили о том, что применительно к школе корректней сегодня говорить об организации самостоятельного изучения учебного материала. Именно учитель и администрация учреждения образования определяют механизм взаимодействия с учащимися, которые будут учиться удаленно, определяют платформу, на которой будет организовано обучение. Мы бы рекомендовали в качестве платформы использовать в первую очередь сайт учреждения образования, но, повторюсь, подготовлены перечни и других сервисов, которые можно использовать. Что касается контроля знаний, мы рекомендовали некоторые сервисы, которые можно использовать для организации обратной связи, которые предполагают, что учитель будет консультировать учащихся по поводу затруднений, возникающих в процессе самостоятельного изучения материала. Именно учитель определяет, в каком формате необходимо предоставить выполненные задания, которые он предложил для самостоятельной работы. И эти задания будут оценены.

Каржова Ирина: С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка, то есть здесь вопросов тоже быть не должно.

Черник Галина: Мы тоже с учителями это обсуждали. Это не самая большая проблема. На сегодняшний момент учитель может в виде тестов, различных проверочных работ отправить задание — ребенок его выполнит. У меня один учитель говорит: а если он на 10 выполнит? Мы же все обрадуемся. А если ему помогут родители? Ну и замечательно. Вы представляете: ребенок, находясь дома, изучит материал, откроет учебник, посмотрит прикрепленные файлы, выполнит тест. Замечательно. Мы только порадуемся за такого ребенка и поставим ему заслуженную отметку.

Корр. БЕЛТА: Какую корректировку с учетом сложившейся ситуации претерпят учебные планы для школьников?

Каржова Ирина: Школа — это большой организм, в котором обучаются с 6 до 17 лет, и мы должны обеспечить организацию образовательного процесса для всех учащихся с учетом их возрастных особенностей. Сегодня учреждения образования находятся на каникулах, и я хочу обратить внимание, что школа не закрыта, учителя работают. В помощь родителям, которые не могут оставить детей дома, в школе работают лагеря. Их посещают более 3 тыс. детей, и учителя обеспечивают их занятость. Это специфика общего среднего образования.

Мы тесно взаимодействуем с учреждениями образования, управлениями образования и мониторим ситуацию. Изучили мнения родителей: сколько сегодня детей готовы прийти в школу и начать образовательный процесс очно. Сегодня около 40% учащихся готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти.

Для учащихся, которые по заявлению родителей не придут в школы, мы рассматриваем возможность организации образовательного процесса с использованием информационных технологий. Здесь мы изучили ряд вопросов. Первое — техническая готовность учреждения образования начать обучение с использованием информационных технологий. Более 90% учреждений образования имеют скоростной интернет, более 85% технически готовы сегодня начать обучение удаленно. Второе — проанализировали готовность педагогов. Сегодня у нас более 85% учителей готовы начать образовательный процесс с использованием информационных технологий. Третье — более 75% учащихся готовы начать обучение удаленно.

Для тех, кто придет в школу и сядет за парты, мы готовы начать обычный образовательный процесс — очно, в традиционном режиме. Министерство образования совместно с Национальным институтом образования в помощь учителю откорректировало календарно-тематическое планирование, чтобы завершить учебный год в установленные сроки и провести аттестацию учащихся.

Тех, кто не готов сесть за парту и приступить к занятиям очно, мы предлагаем перевести на индивидуальный учебный план. Эта не новая форма, она знакома и учителям, и учреждениям образования, и родителям. Особенность будет заключаться в том, что при переводе на индивидуальный учебный план будет обеспечено сопровождение обучения учителем. Сопровождение будет предполагать доставку учащемуся основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие учащихся и учителей, предоставление школьнику возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, контроль знаний и навыков учащегося.

Каналы взаимодействия — электронная почта, сайт учреждения образования, скайп, вайбер — выбирает учреждение образования в зависимости от специфики, возможностей и технического оснащения. Все рекомендации по обучению с использованием информационных технологий разрабатываем с учетом складывающейся обстановки.

Гинчук Валентина: Дополню, что с началом образовательного процесса в четвертой четверти перед школьным учителем станет задача организовать самостоятельное изучение учебного материала и управлять им. Мне бы хотелось подчеркнуть, что для этого должны использоваться все ресурсы. В первую очередь это, конечно, школьные учебники, которые изданы по всем предметам для всех классов. Все учащиеся ими обеспечены. В школьных учебниках отражен весь учебный материал в соответствии с учебными программами. Все предложенные вопросы и задания направлены на отработку знаний, умений, навыков, компетенций, которые предусмотрены учебными программами по предметам.

К слову, электронные версии учебных пособий размещены на национальном образовательном портале в бесплатном доступе. И если ребенка отвезли, например, к бабушке и дедушке и забыли взять с собой школьный учебник, то доступ к нему будет обеспечен через национальный образовательный портал.

Во-вторых, кроме учебников у нас сегодня есть другие компоненты учебно-методического комплекса по предметам, которые включают в себя атласы, контурные карты, рабочие тетради на печатной основе, другие пособия. Их, конечно, тоже нужно задействовать при организации самостоятельной работы по усвоению учебного материала. К слову, отмечу, что издательства, которые выпускают рабочие тетради, сегодня предоставили бесплатный доступ к ним в той части, которая касается четвертой четверти. Например, издательство «Аверсэв» разместило у себя на сайте все рабочие тетради по всем предметам для четвертой четверти. Их тоже можно использовать для самостоятельного изучения материала.

Кроме того, у нас имеются электронные учебные ресурсы, размещенные на национальном образовательном портале на платформе Moodle, которая требует регистрации. Поэтому сегодня я могу говорить о цифрах. По состоянию на 1 апреля, для использования данных ресурсов зарегистрированы почти 54 тыс. пользователей, из них 14 тыс. — педагоги, остальные — учащиеся. Поэтому мы рекомендуем задействовать эти ресурсы для обучения.

На национальном образовательном портале есть и другие учебные издания, разработанные ранее по программе комплексной информатизации, есть звуковые приложения к учебным пособиям по иностранным языкам.

Учителя имеют право и возможность разработать свои дополнительные материалы, используя информационно-коммуникационные технологии. В помощь учителю мы подготовили перечень интернет-сервисов, которые можно использовать для разработки интерактивного контента, организации взаимодействия с учащимся, видеотрансляции учебных материалов, организации обратной связи с учащимся. Эти рекомендации вместе с перечнем сервисов размещены на национальном образовательном портале. Методические подсказки, как работать с этими сервисами, и рекомендации также размещены на этом портале в разделе «Дистанционный всеобуч» для педагогов. Там же будет открыта рубрика «Из опыта работы педагогов». Мы знаем, что в регионах сегодня ведется большая работа по разработке электронных образовательных ресурсов. У учителей сегодня есть много наработок, свои сайты и блоги. В разделе «Из опыта работы педагогов» мы разместим ссылки на эти сайты и блоги, чтобы другие учителя также могли воспользоваться этими наработками и правильно организовать учебный процесс.

Инна Егорова, Бегомль: Можно ли домашнее задание получать электронным письмом и потом годовое письменное домашнее задание отправлять учителю без онлайн-трансляции?

Каржова Ирина: Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем, как будут выставляться отметки (текущая, четвертная, годовая по итогам четырех четвертей).

Соусь Мария Васильевна, Минск: Каким образом организовать уроки физкультуры с использованием ИКТ в маленькой сельской школе, где не у всех учителей и учеников есть доступ в интернет, смартфон или ноутбук с камерой и возможность видеотрансляций или участия в видеоконференции?

Каржова Ирина: Учебная программа по предмету «Физическая культура и здоровье» предполагает и теоретический материал, выполнение домашних заданий. Поэтому сегодня, связываясь со своими учащимися, учитель может задавать домашнее задание. Например, изучить информацию об олимпийских чемпионах, получить другие знания. Если речь идет о какой-то маленькой удаленной сельской школе, возможно, она будет учиться за партами, и для них это не будет актуально. Если ребенок не выйдет на связь и такая связь не будет организована, ребенок будет оценен по итогам трех четвертей.

Ханько Светлана Антоновна, Василишки: Я и мои ребята умеем, можем и готовы работать с использованием ИКТ. Но как быть тем, у кого дома нет интернета и современного мобильного телефона? Даже если я могу дать домой для использования нетбук, то пользы от этого не будет. Да и при наличии интернета технику нужно настраивать и подключать к сети, что могут не все родители.

Гинчук Валентина: Каждый учитель, чтобы организовать самостоятельное изучение учебного материала, должен задействовать все имеющиеся ресурсы. Хорошо, если получается информационно-коммуникационные. Если нет, значит, никто не отменял школьные учебники и другие компоненты УМК. Учителю необходимо определить только механизм взаимодействия с этим учеником — как передать ему задание и получить выполненную работу.

При необходимости можно решать любую задачу. Но главное, чтобы в решении этой задачи был здравый смысл, целесообразность и объективная необходимость. Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения, потому у нее несколько иные задачи. Образование — это воспитание, развитие и обучение. Наличие этих трех компонентов является обязательным условием полноценного образования. Конечно, должна быть техническая готовность учреждений образования, готовность на местах в домашних условиях, если есть такая необходимость, высокая степень самоорганизации и мотивация, создание системы консультативной помощи. То есть это ряд вопросов, которые должны быть решены. Поэтому если возникает такая необходимость, то вопрос может решаться точечно.

По поводу консультативной помощи. Ни для кого не секрет, что сегодня педагоги активно используют социальные сети, Viber, чтобы общаться с родителями учеников по разным вопросам. Необходимо целенаправленно использовать эти ресурсы, в том числе для организации самостоятельного изучения учебного материала, для связи с педагогами. Я думаю, что педагоги с этим справятся.

Есть принцип — «равный обучает равного». Думаю, эти дополнительные каникулы в каждом учреждении республики использовали практико-ориентированно. Наши педагоги уделили большое внимание методической работе, темам самообразования и самое главное — использованию ИКТ в образовательном процессе. В нашей школе и каждом учреждении, я уверена, есть те педагоги, которых мы называем новаторы. Они делятся опытом со своими коллегами. На сегодня даже у педагогов, у которых были определенные проблемы с использованием ИКТ (например, они только первый год в нашем учреждении работают), эти вопросы решены.

Например, наше учреждение имеет семилетний опыт с электронными дневниками и журналами. И этот сервис всегда позволял нашим учителям не просто задавать домашние задания в традиционном понимании (сделать упражнение или прорешать примеры). Педагоги всегда старались прикрепить определенные файлы для учащихся, которые пропустили занятия по уважительной причине. Это могли быть тесты, видеофайлы, презентации. Кроме того, разработчики сейчас предложили и обратную связь. Дополнительно многие учителя ведут свои блоги, они начали делать это не сегодня. Это планомерная целенаправленная работа, которая ведется на протяжении многих лет.

Бычко Юрий Михайлович, Крупки: Планируется ли с нового учебного года «узаконить» электронные дневники учащихся и электронные журналы на какой-либо облачной платформе?

Старовойтова Ирина: Используются две платформы. Есть требования Министерства образования, чтобы физическое размещение сервисов было в Беларуси. Что касается в принципе использования в учреждениях образования электронных дневников и электронных журналов, то каждое учреждение совместно с родительским сообществом определяют эту необходимость. Мы понимаем, что часть этих сервисом являются условно платными, поэтому это должно быть такое совместное решение. Сейчас Министерство образования как раз занимается вопросом создания бесплатной платформы. И вот тогда возможны какие-то иные решения.

Рязанцева Людмила Ивановна, Бобруйск: Как будет решаться вопрос с дооснащением школ компьютерной техникой: ноутбуками, камерами, микрофонами, высокоскоростным интернетом, а также обеспечением уже имеющегося оборудования лицензионным программным соответствующего назначения?

Старовойтова Ирина: Мы уже отметили, что 99% учреждений образования имеют доступ в интернет. Что касается инфраструктуры и оснащения, то этот вопрос находится на постоянном контроле. Нагрузка на преподавателей в любом случае возрастает. Но наши педагоги справляются с ней. Достаточно и профессионализма, и готовности к этой работе, если возникнет такая потребность. Конечно, сложившаяся ситуация для системы образования — возможность еще раз проанализировать наши ресурсы, сделать шаг вперед по реализации таких перспективных технологий.