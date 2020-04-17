Можно ли восстановить зрение черникой и гимнастикой? Офтальмолог отвечает на популярные вопросы

Источник материала: Tut.by

Можно ли улучшить зрение в домашних условиях и восстановить его до единицы? На популярные вопросы об очках, чернике и упражнениях для глаз отвечает врач-офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-ой городской клинической поликлиники Минска Софья Сомова .

Можно ли улучшить зрение в домашних условиях?

Не все проблемы со зрением поддаются домашнему лечению. При серьезных трудностях — большому минусу или плюсу в диоптриях, астигматизме, катаракте — без медицинского вмешательства обойтись не удастся. Но если вы заметили, что ваше зрение стало падать, не стоит опускать руки: есть немало способов остановить ухудшение и восстановить резкость в домашних условиях. Одним из самых эффективных вариантов является гимнастика для глаз. Помогут и общие рекомендации по улучшению зрения:

Повышать свою двигательную активность и заниматься спортом. Наиболее полезными для глаз считаются бадминтон и теннис: взгляд игрока устремлен на небольшой снаряд, а это позволяет тренировать глазные мышцы.

Защищать глаза от солнца. Большинство людей ошибочно считает, что ультрафиолет опасен только в летний период, но это не так. Защищать глаза от солнца нужно весь год — для этого достаточно носить затемненные или солнцезащитные очки.

Правильно организовать рабочее место и использовать качественное освещение. Работая за компьютером или читая, надо обращать внимание на расположение источника света: рекомендуется использовать рассеянный свет, который будет падать с левой стороны. Чтобы не усугубить ситуацию со зрением, нужно располагать монитор на расстоянии 50−70 см от глаз, при этом верхний край монитора должен быть ниже уровня глаз на 10−15 см.

Планшет или телефон нужно держать не менее 25−30 см от глаз.

Если человек носит очки, то он их должен использовать по назначению: если они для чтения, то в них нужно читать, если для работы, то в них следует быть за компьютером.

При длительной работе за монитором нужно делать как минимум раз в час 5−10- минутный перерыв, выполняя упражнения для глаз, если у вас нет противопоказаний.

Употреблять в пищу цветные овощи и фрукты, так как они являются естественным источником полезных для глаз витаминов.

Проводить время на природе при естественном свете.

Можно ли восстановить зрение при помощи гимнастики?

Упражнения не могут изменить оптическую систему глаза и не помогут «наладить» зрение до желаемой единицы. Если у человека есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то ему нужно комплексное лечение, и упражнения — это лишь часть. Зато гимнастика — это хороший способ снять мышечное напряжение, избавиться от головной боли, замедлить снижение зрения, стимулировать работу слезных каналов.

Кому нужно делать гимнастику для глаз?

Ее часто делают в школах, чтобы ученики могли сделать перерыв и снять напряжение глаз. Людям, которые много времени проводят за компьютером, тоже следует не забывать о гимнастике. А вот людям 60−70 лет делать такие упражнения смысла нет, так как хрусталик со временем затвердевает. Здесь помогут упражнения для шейного отдела, чтобы улучшить кровоснабжение позвоночной артерии.

В целом гимнастика для глаз — это безобидный способ уделить внимание зрению, у которого есть свои плюсы, но надо понимать, что даже элементарные упражнения подходят не каждому. Так, их нельзя делать при отслойке сетчатки. Не рекомендуется гимнастика пациентам, которые восстанавливаются после операции: выполняя упражнения, которые стимулируют кровообращение, можно усугубить ситуацию в постоперационный период.

Противопоказанием являются и все воспалительные заболевания глаза — конъюнктивиты, блефариты, кератиты: из-за упражнений инфекция может попадать на здоровые ткани и быстрее распространяться по глазу.

Какие бывают упражнения?

Самые простые — это моргание, отвлечение на предметы, которые находятся вдали. А вот какие упражнения рекомендуют делать тем, кто много времени проводит за компьютером.

Упражнение «Смотрим в окно». Делаем точку (например, из пластилина) и лепим на стекло окна. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Можно усложнить нагрузки и фокусироваться на четырех разноудаленных объектах. Упражнение «Большие глаза» укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы глаз. Сидим прямо, крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем их широко открываем. Повторяем 8−10 раз. Упражнение «Рисуем картину». Закройте глаза на несколько минут и представьте что-то приятное. Потрите ладони рук, чтобы они стали теплыми, и прикройте ими глаза, скрестив пальцы на середине лба.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зрению поможет черника и морковь?

В чернике есть витамин С и микроэлементы, которые улучшают кровоснабжение сетчатки, укрепляют ее сосудистую стенку. А в моркови есть антиоксидант бета-карантин, который препятствует появлению катаракты. Они полезны, но прямой зависимости между остротой зрения и количеством съеденной черники и моркови нет.

Чтобы сохранить зрение, нужно включать в рацион продукты, которые содержат витамин А (он есть в моркови, петрушке, печени, молочных продуктах, жирной рыбе), витамин С (он есть в цитрусовых, болгарском перце, смородине, облепихе), витамин Е (орехи).

Также важны антиоксиданты — лютеин и зеаксантин (они есть в чернике, желто-красных овощах и фруктах, в шпинате, капусте). Их функция — защитная, они помогают поглощать вредоносную голубую часть спектра светового потока — и антиоксидантная, они нейтрализуют разрушающее воздействие той части лучей, которые все же попали в организм.

Стоит ли принимать витамины для глаз?

Желательно, чтобы вам их назначил офтальмолог. При выборе витаминного комплекса нужно смотреть на дозировку лютеина: лечебным воздействием будут обладать витамины 5−10 мг. Принимать лютеин врачи обычно рекомендуют три месяца — именно за этот период происходит накопительный эффект. В год пациенты проходят по два курса.

А народные компрессы и настои помогут?

Проблема большинства народных методов в том, что они игнорируют причину болезни. Самостоятельно назначая какие-то капли из меда, настои и компрессы, люди могут усугубить ситуацию. Например, потому, что не могут установить причину конъюнктивита — а он может быть вирусным или бактериальным и от этого будет зависеть лечение. Если бы какой-то народный метод помогал восстанавливать зрение, то в больницах лечили бы глаза только компрессами и настоями.

Как часто стоит ходить к офтальмологу?

Это зависит от возраста и остроты зрения. Проверять зрение ребенка обязательно нужно в 2−3 и 6 месяцев, затем в 1, 2 и 3 года. Ребенка до 18 лет желательно ежегодно показывать офтальмологу.

Беременным женщинам нужно посещать врача раз в триместр, и особенно важен прием для тех, у кого есть близорукость или проблемы с сетчаткой: офтальмолог определит, нужно ли повести профилактическое укрепление сетчатки.

Людям с хорошим зрением достаточно проходить диагностику в профилактических целях один раз в два года. Всем, у кого падает острота зрения, нужно оперативно показаться офтальмологу и далее действовать по его рекомендациям. В возрасте 40−50 лет увеличивается риск возникновения возрастных глазных болезней (катаракты, глаукомы), поэтому лучше встречаться с врачом минимум раз в год.

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