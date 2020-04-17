В США зафиксировали самую тяжелую и долгую засуху за всю историю наблюдений

Источник материала: ОНТ

Ученые из Колумбийского университета зафиксировали самую тяжелую и долгую засуху в западной части США за последние 1200 лет. Ее причиной стали изменения климата, спровоцированные деятельностью человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты сравнили засуху, которая началась в 2000 году и продолжается до сих пор, с четырьмя другими мегазасухами за 1200 лет. Основным параметром стала влажность почвы, которая показала, что нынешняя засуха является самой сильной в истории современного общества.





Засуха усугубляется ростом средних температур, которые сейчас на 2,9 °С превышают показатели прошлых лет. Это значительно снижает увлажненность почвы.

Оказалось, что вклад антропогенного (человеческого) влияния на изменения климата в засуху достигает 47%.

Нынешняя засуха длится всего лишь два десятилетия, хотя в ранее мегазасухи длились не менее 28 лет. Исследователи полагают, что сейчас есть возможность зарождения новой мегазасухи, притом что она уже считается рекордно сильной и первым подобным явлением за всю историю наблюдений.

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