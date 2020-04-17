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Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства — Петришенко

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства — Петришенко

Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, комментируя указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», который предусматривает дополнительные надбавки при работе с инфекционными заболеваниями, передает корреспондент БЕЛТА.

«Предусмотренные указом меры направлены на то, чтобы медицинские работники ощутили поддержку государства. Многие врачи перенесли свои отпуска, все сконцентрированы, работают, поддерживают друг друга. Дополнительный материальный стимул — это внимание государства, Президента, чтобы поддержать врачей за их самоотверженный труд», — отметил Игорь Петришенко.

«Сейчас по поручению Президента правительство проводит необходимые организационные мероприятия, чтобы в апреле такие доплаты уже были», — уточнил вице-премьер.

 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ УКАЗА О НАДБАВКАХ МЕДИКАМ: ОТ BR300 ДО BR4 ТЫС. ЕЖЕМЕСЯЧНОВопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства — Петришенко

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит Br1 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br500, прочим работникам — Br300.
https://www.belta.by/

 
 
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Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,...
 
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