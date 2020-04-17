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Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства — Петришенко
17.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, комментируя
«Предусмотренные указом меры направлены на то, чтобы медицинские работники ощутили поддержку государства. Многие врачи перенесли свои отпуска, все сконцентрированы, работают, поддерживают друг друга. Дополнительный материальный стимул — это внимание государства, Президента, чтобы поддержать врачей за их самоотверженный труд», — отметил Игорь Петришенко.
«Сейчас по поручению Президента правительство проводит необходимые организационные мероприятия, чтобы в апреле такие доплаты уже были», — уточнил вице-премьер.
В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит Br1 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br500, прочим работникам — Br300.
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Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,...
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