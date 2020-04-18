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Большинство аптек в Беларуси обеспечено защитными масками и антисептиками - КГК

18.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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По данным мониторинга Комитета государственного контроля, большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками. Об этом журналистам заявил начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук.

"КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация кардинально улучшилась. Теперь маски и антисептики есть в большинстве аптек", - сказал Павел Пинчук.

Так, сотрудники контрольного ведомства обследовали 1081 аптеку. По данным на 13 апреля, маски были в наличии в 964 аптеках (89%), антисептики на спиртовой основе - в 893 (83%). В государственных аптеках указанные товары были в продаже практически везде.

Для сравнения, на начало апреля маски были в наличии в 17% аптек, антисептики - в 38%.

Несмотря на значительное улучшение ситуации, проблема полностью не решена, подчеркнул Павел Пинчук. "Мы продолжим контроль. Будем разбираться в причинах отсутствия в продаже масок и антисептиков в каждой ситуации отдельно. На первый раз ограничимся рекомендациями по устранению нарушений. Если ситуация повторится, будем принимать более жесткие меры - вплоть до приостановления деятельности аптеки до полного исправления нарушений. Но эта крайняя мера, не самоцель. Главное - наличие в аптеках нужных людям товаров", - заключил он.


БелТА

 
 
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По данным мониторинга Комитета государственного контроля, большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками. Об этом журналистам...
 
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