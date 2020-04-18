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Великая суббота: православные христиане готовятся к Пасхе

18.04.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великая суббота: православные христиане готовятся к Пасхе

В ожидании чуда Воскресения. У православных Великая суббота, канун главного христианского праздника – Пасхи. 

В этот день принято совершать добрые дела – мириться с тем, с кем в ссоре, или заниматься благотворительностью. Великая суббота самая строгая в Страстной неделе, но уже завтра пост завершится и верующие соберутся за праздничным столом, где главными блюдами будут пасхальные яйца и куличи. В храмах, как обычно, пройдут праздничные богослужения. Их можно будет увидеть и в прямом эфире. Так, сегодня днём на телеканале «НТВ-Беларусь» покажут трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. А ближе к полуночи в эфире «Беларусь-1» и «Беларусь-24» начнётся богослужение из Минского Свято-Духова кафедрального собора.  

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В ожидании чуда Воскресения. У православных Великая суббота, канун главного христианского праздника – Пасхи.  В этот день принято совершать добрые дела –...
 
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